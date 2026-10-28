National Gallery of Australia przekazała chińskiemu Narodowemu Urzędowi Dziedzictwa Kulturowego dwa chińskie zabytki kultury z czasów dynastii Północnej Song. Jak podaje ECNS, ceremonia odbyła się w Canberze 28 października o godzinie 14:52 czasu lokalnego.

Głowy posągów urzędników

Przekazane przedmioty to głowa posągu urzędnika wojskowego oraz głowa posągu urzędnika cywilnego. Oba dzieła pochodzą z okresu dynastii Północnej Song, która istniała w latach 960–1127.

National Gallery of Australia poinformowała, że obie głowy wykonano z wapienia. Pochodzą one z prowincji Henan w środkowych Chinach.

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Wymiary przedmiotów

Głowa posągu urzędnika wojskowego ma wysokość 68 centymetrów i waży 132 kilogramy. Głowa posągu urzędnika cywilnego ma 70 centymetrów wysokości i waży 223 kilogramy.

Przekazanie przeprowadziły National Gallery of Australia oraz chiński Narodowy Urząd Dziedzictwa Kulturowego.

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