Australia ogłosiła męskie i żeńskie składy na finały Pucharu Świata w rugby league przeciwko Nowej Zelandii. Mecze odbędą się w tę niedzielę na stadionie Lang Park w Brisbane. Jess Southwell wróciła do wyjściowego składu australijskich Jillaroos na pozycji łączniczki ataku, natomiast Jocelyn Kelleher nie znalazła się w podstawowej siedemnastce.

Zmiana w składzie Jillaroos

Jak podaje ABC News, Southwell zagra w parze z Tarryn Aiken. Kelleher wystąpiła w trzech z czterech zwycięskich meczów Australii w turnieju i została wybrana najlepszą zawodniczką meczu z Samoa, zakończonego wynikiem 40:0. Na finał została wpisana do składu z numerem 21.

W meczu z Walią, który Australia wygrała 124:6, Southwell zdobyła 44 punkty: zaliczyła jedno przyłożenie i wykorzystała 20 z 21 kopnięć. Do składu Jillaroos na skrzydle weszła także Jaime Chapman, choć w półfinale przeciwko Fidżi przedwcześnie opuściła boisko z powodu problemu ze ścięgnem podkolanowym. Kobieca reprezentacja Nowej Zelandii zachowała ten sam 17-osobowy skład, który w półfinale pokonał Samoa 32:0.

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Składy męskich drużyn

Męska reprezentacja Nowej Zelandii przywróciła do wyjściowego składu skrzydłowego Ronaldo Mulitalo, który odbył jednomeczowe zawieszenie po usunięciu z boiska za szarżę barkiem w meczu z Fidżi. Zastąpił on Charnze'a Nicoll-Klokstada, który zdobył przyłożenie w półfinale przeciwko Tongze.

Australijskie Kangaroos pozostawiły bez zmian skład, który pokonał Samoa 44:12. Latrella Mitchella i Sama Walkera wpisano do składu odpowiednio z numerami 18 i 19. Trener Kevin Walters wybrał Bradmana Besta na lewym środku oraz Toma Deardena z numerem siedem.

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