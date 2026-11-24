W Australii firmom technologicznym, w tym Google i Meta, mogą grozić kary do 5% ich globalnych przychodów za naruszenie wymogów projektu ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Poinformowała o tym 24 listopada minister komunikacji Anika Wells, jak podaje Channel NewsAsia.

Nowe sankcje dla platform

Zmiany dotyczą proponowanych zasad Digital Duty of Care, które zobowiązują firmy do wcześniejszego wykrywania i zapobiegania potencjalnym szkodom dla użytkowników. Wcześniej projekt ustawy przewidywał maksymalną karę w wysokości 109 mln dolarów australijskich, czyli około 72,16 mln dolarów amerykańskich.

Według Wells centrolewicowy rząd osiągnął porozumienie z partią Zielonych, aby zapewnić przejście dokumentu przez Senat. Oświadczyła, że reforma ma zostać uchwalona w parlamencie w tym tygodniu.

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Prawo do pozwów

Zaktualizowana wersja projektu ustawy ma także przyznać Australijczykom prawo do pozywania platform za naruszenie obowiązku należytej staranności. Ma również rozszerzyć uprawnienia regulatora internetu w zakresie usuwania materiałów nudify.

„To duża reforma, to pilna reforma i zapewnimy ją Australijczykom w parlamencie w tym tygodniu” — powiedziała Wells.

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