Reprezentacja Australii w krykiecie pokonała Anglię trzema wicketami w pierwszym meczu serii T20 w Melbourne w Australii. Gospodarze zdobyli wymagane 188 runów na jedną piłkę przed końcem spotkania, przeprowadzając rekordową dla międzynarodowych meczów T20 pogoń na stadionie MCG, poinformował Sky Sports News.

Brook zdobył 68 runów z 25 piłek

Australia posłała Anglię do odbijania jako pierwszą, a goście źle rozpoczęli spotkanie: Phil Salt odpadł już po pierwszej piłce, a Anerin Donald zdobył 10 runów. Kapitan Anglii Harry Brook wykorzystał błędy rywali: nie zdołano go złapać przy dwóch wczesnych okazjach. Brook zdobył 68 runów z 25 piłek, zaliczył sześć szóstek, a pół setki osiągnął po 20 piłkach.

Wraz z Tomem Bantonem, który zdobył 39 runów z 22 piłek, Brook stworzył partnerstwo 107 runów za trzeci wicket. Po 10 overach Anglia miała 119 runów przy czterech wicketach, jednak w ostatnich 10 overach dodała tylko 68. Końcowy wynik gości to 187 runów przy dziewięciu wicketach. Jordan Cox zdobył 27 runów, a Sam Curran 21.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Chaudhary i Edwards zapewnili zwycięstwo

Australia straciła Jake’a Frasera-McGurka już w pierwszym overze. Sam Harper przyspieszył odpowiedź gospodarzy, zdobywając 32 runy z 15 piłek, a kapitan Mitch Marsh dodał 37 runów z 32 piłek. Nikhil Chaudhary, który wcześniej pomógł drużynie wrócić do gry dzięki bowlingowi, został najskuteczniejszym zawodnikiem Australii — zdobył 68 runów z 38 piłek.

Gdy Chaudhary odpadł, Australijczykom brakowało 20 runów w dwóch ostatnich overach, mając straconych siedem wicketów. Jack Edwards zakończył mecz z 25 runami bez odpadnięcia z 11 piłek: zaliczył dwie kluczowe szóstki, a zwycięski wynik zapewnił uderzeniem do granicy boiska. Australia objęła prowadzenie 1:0 w serii pięciu meczów.

Czytaj nas na