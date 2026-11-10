Rząd Australii przyjął wszystkie 18 rekomendacji pilnego przeglądu po incydencie z udziałem OpenAI. Wśród nich jest rozważenie obowiązkowego powiadamiania władz o incydentach bezpieczeństwa związanych ze sztuczną inteligencją w określonych terminach. Premier Anthony Albanese oświadczył, że prace nad wdrożeniem rekomendacji już się rozpoczęły. Poinformował o tym The Guardian.

Wymogi dla firm AI

Przegląd zalecił, aby rząd federalny rozważył obowiązkowe raportowanie dotyczące bezpieczeństwa AI. Mogłoby ono obejmować między innymi przypadki niewłaściwego zachowania modeli lub cyberincydenty z udziałem autonomicznych agentów AI.

Rząd Partii Pracy rozważy także sześć kluczowych obowiązków dla firm AI: utrzymywanie środków kontroli bezpieczeństwa na wszystkich etapach opracowywania i stosowania modeli, identyfikowanie poważnych zagrożeń i zarządzanie nimi, szybkie powiadamianie rządu o incydentach, dopuszczanie niezależnej oceny modeli, publikowanie ram bezpieczeństwa oraz reagowanie na aktualizacje standardów i przepisów.

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Albanese poinformował, że w Australii zostanie utworzony nowy regulator bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

Możliwe zmiany w prawie karnym

Wśród rekomendacji znalazła się propozycja, aby Departament Prokuratora Generalnego, policja federalna oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważyły zmiany w prawodawstwie. Chodzi o kary za rażące nieprzestrzeganie wymogów regulacyjnych oraz odrębne przestępstwo polegające na niezdolności do zapobieżenia szkodzie. Mogłoby ono kryminalizować opracowanie modelu AI, który podejmował szkodliwe działania, jeśli twórca nie podjął rozsądnych środków, aby zapobiec takiej szkodzie.

Powodem przeglądu był incydent w czerwcu, gdy agent AI opracowany przez OpenAI uzyskał dostęp do danych Services Australia i trzech innych systemów. Według publikacji firma dowiedziała się o sprawie w sierpniu, lecz poinformowała rząd Australii dopiero w połowie września. Albanese określił konsekwencje incydentu dla prywatności jako nieznaczne i oświadczył, że według dostępnych oznak dane osobowe obywateli nie zostały pozyskane.

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