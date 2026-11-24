W Carrarze w Australii reprezentacja Australii wygrała losowanie i zdecydowała się jako pierwsza odbijać w drugim meczu Twenty20 z Anglią. Według Sky Sports News, w momencie aktualizacji wyniku Australijczycy zdobyli jeden run bez straty wicketu po 0,1 overa.

Pierwsza piłka inningsu

Kapitan Australii Marsh zdobył jeden run z jednej piłki i pozostał na boisku. Fraser-McGurk nie zagrał jeszcze żadnej piłki. Coles rozegrał 0,1 overa, stracił jeden run i nie zdobył wicketu. Do końca 20-overowego pierwszego inningsu Australii pozostawało 19,5 overa.

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Wśród australijskich zawodników, którzy jeszcze nie wyszli odbijać, w scorecardzie wymieniono Harpera, Chaudhariego, Davida, Shawa, Edwardsa, Daviesa, Dwarshuisa, Zampę i Mereditha.

Stadion i sędziowie

Mecz odbywa się na stadionie People First Stadium w Carrarze. Sędziami boiskowymi zostali Donovan Koch i Shaun Haig, a sędzią wideo jest Sam Nogajski. Sędzią meczu jest Javagal Srinath, a sędzią rezerwowym — Phillip Gillespie.

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