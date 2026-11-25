Australia uchwaliła ustawę Digital Duty of Care, która zobowiązuje firmy internetowe do proaktywnego przeciwdziałania szkodliwym treściom i funkcjom w swoich usługach. Platformom za naruszenia grożą kary do 5% ich globalnego obrotu lub 109 mln dolarów australijskich — w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Jak informuje Channel NewsAsia, ustawa wejdzie w życie za rok. Ma ona zastąpić szereg odrębnych internetowych kodeksów postępowania jednym mechanizmem legislacyjnym, który nakłada na platformy odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników w Australii.

Odpowiedzialność platform

მინისტерka ds. komunikacji Anika Wells nazwała Digital Duty of Care przełomową reformą w dziedzinie bezpieczeństwa. Jak stwierdziła, duże firmy technologiczne będą odpowiadać za bezpieczeństwo Australijczyków na swoich platformach.

Nowe przepisy zakazują w szczególności treści, które zachęcają do wrogiego nastawienia wobec kobiet lub równości płci albo je wspierają. Zakaz obejmuje także treści gloryfikujące przestępstwa, zachęcające do niebezpiecznych wyczynów lub innych skrajnie szkodliwych praktyk.

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Krytyka ze strony branży

Firmy technologiczne ogólnie poparły cel rządu, jakim jest ochrona dzieci i ograniczenie szkodliwych treści, jednak większość sprzeciwiała się projektowi ustawy. Przedstawiciele branży wskazywali, że urzędnicy otrzymają pewną swobodę uznania w określaniu, jakie treści uznawać za szkodliwe.

Grupa branżowa DIGI, reprezentująca firmy internetowe, oświadczyła, że nowe przepisy są niejasne. Jej tymczasowa szefowa Jenny Duxbury wyraziła również zaniepokojenie uprawnieniami regulatora do tworzenia anonimowych kont w celu testowania platform i uzyskiwania informacji o korzystaniu z usług online, nazywając to zagrożeniem dla prywatności.

Ustawa stała się kolejnym krokiem Australii w zaostrzaniu regulacji dotyczących dużych firm technologicznych. W 2025 roku kraj jako pierwszy na świecie wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

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