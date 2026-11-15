Reprezentacja Australii pokonała Nową Zelandię 32:12 w finale męskiego Pucharu Świata w rugby league i po raz czwarty z rzędu została mistrzem świata. Informuje o tym Sky Sports.

Szybki start Australii

Australijczycy otworzyli wynik już w pierwszych trzech minutach gry, a przyłożenie zdobył Liam Martin. W pierwszej połowie drużyna zapisała na swoim koncie cztery przyłożenia. Jack Bostock zdobył punkty przed 20. minutą, a Bradman Best położył piłkę w polu punktowym około 10 minut przed przerwą.

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Obrońca Reece Walsh aktywnie działał w ataku i sprawiał problemy obronie rywali. Martin i Tom Trbojevic zdobyli przyłożenia po obu stronach przerwy.

Dwa przyłożenia Bostocka

Nowa Zelandia odpowiedziała przyłożeniem Isaiaha Papali'iego, ale to okazało się niewystarczające. Trzy minuty przed końcowym gwizdkiem Bostock zdobył drugie przyłożenie w meczu, przypieczętowując zwycięstwo Australii 32:12.

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