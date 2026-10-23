Australia i Timor Wschodni podpisały w Dili umowę obronną, na mocy której Canberra przekaże 62 mln AUD (43,5 mln USD) na cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo morskie, infrastrukturę, szkolenia i reagowanie na klęski żywiołowe. Dokument podpisali minister obrony Australii Richard Marles oraz premier Timoru Wschodniego Xanana Gusmao, informuje Taipei Times.

Więcej ćwiczeń i jednostki policyjne

Według Marlesa umowa znacznie zwiększy liczbę wspólnych ćwiczeń obronnych. Australijski minister poinformował także, że jego kraj przekaże Timorowi Wschodniemu kolejne trzy jednostki policyjne.

Marles powiedział dziennikarzom w stolicy Timoru Wschodniego, że nadszedł czas na umacnianie przyjaźni i więzi rodzinnych między państwami. Australia jest największym partnerem Timoru Wschodniego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

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Gusmao oświadczył, że porozumienie pomoże Timorowi Wschodniemu przeciwdziałać przestępczości zorganizowanej i nielegalnym połowom ryb.

Regionalny kontekst bezpieczeństwa

Canberra wyrażała zaniepokojenie szybkim rozwojem chińskiej marynarki wojennej oraz obecnością chińskiej policji w kilku państwach wyspiarskich Pacyfiku. Australia zawarła szereg porozumień obronnych i gospodarczych z Vanuatu, Fidżi i Papuą-Nową Gwineą, dążąc do ograniczenia roli Chin w regionalnym bezpieczeństwie.

Ekspert Australijskiego Narodowego Kolegium Bezpieczeństwa Euan Graham zauważył, że Timor Wschodni ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa północnych podejść do Australii. W sierpniu minister obrony Chin Dong Jun spotkał się w Dili z kierownictwem Timoru Wschodniego i zaproponował wyniesienie więzi wojskowych między krajami na nowy poziom, informował Pekin.

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