W Australii, w Sydney, otwarto Counter Terrorism Online Centre — pierwsze wyspecjalizowane centrum przeciwdziałania ekstremizmowi online. Na federalny projekt przeznaczono 76 mln dolarów. Centrum połączy Australijską Policję Federalną oraz Australijską Organizację Bezpieczeństwa i Wywiadu ASIO, aby wykrywać w internecie młode osoby z grupy ryzyka i zapobiegać ich angażowaniu się w działalność terrorystyczną, informuje ABC News Australia.

Działanie w przestrzeni online

Minister spraw wewnętrznych Tony Burke oświadczył, że krajowe struktury antyterrorystyczne rozszerzają możliwości przeciwdziałania ekstremistom z fizycznych spotkań na czaty internetowe. Jak powiedział, radykalnie nastawione osoby coraz częściej szukają młodzieży nie tylko w zwykłych mediach społecznościowych, ale także na platformach gamingowych, w tym Discordzie i Robloxie.

Burke powiedział, że osoby dążące do szerzenia ekstremizmu mogą udawać młodszych ludzi, grać z nastolatkami, budować z nimi zaufanie, a następnie skłaniać ich do radykalizacji. Według ASIO niedawno w Australii wykryto serwer Discord z ponad tysiącem uczestników, który z pozoru wydawał się nieszkodliwy, lecz był środowiskiem dla ideologii nacjonalistycznej, rasistowskiej i incelskiej.

Gdy jeden z australijskich użytkowników zaczął mówić o broni palnej i pobiciach, funkcjonariusze wywiadu ustalili jego tożsamość i interweniowali, nie dopuszczając do dalszego przejścia w kierunku brutalnego ekstremizmu. Rząd ma nadzieję, że nowe centrum pomoże wykrywać podobne przypadki wcześniej — zanim zainteresowanie online przerodzi się w czyny przestępcze.

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Rosnący udział nieletnich

Australijskie służby specjalne informują o gwałtownym wzroście ekstremizmu wśród młodzieży: w tym roku dzieci stanowią 40% wszystkich spraw antyterrorystycznych w kraju. Wcześniej Australijska Policja Federalna poinformowała o postawieniu zarzutów 17-letniemu chłopakowi z Nowej Południowej Walii za gromadzenie i wytwarzanie dokumentów prawdopodobnie nadających się do ułatwienia aktu terrorystycznego, a także za posiadanie przedmiotów związanych z jego przygotowaniem.

W ciągu najbliższych dwóch lat centrum będzie łączyć pracę śledczych z technologiami sztucznej inteligencji, aby poprawić wykrywanie zagrożeń i prowadzenie operacji cyfrowych. Komisarz Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett zaznaczyła, że młodzi ludzie mogą radykalizować się niezwykle szybko. Dyrektor ASIO Mike Burgess oświadczył, że operacje online są często jedynym sposobem na ustalenie zamiarów, możliwości, tożsamości i potencjalnych celów takich osób.

Tony Burke podkreślił, że zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia oraz proponowana ustawa Digital Duty of Care same w sobie nie będą w stanie powstrzymać radykalizacji. Jednocześnie oświadczył, że służby nie będą kontrolować wyrażania opinii, lecz będą interweniować w przypadkach angażowania się w brutalny ekstremizm.

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