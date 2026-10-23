W australijskim Ballaracie obywatelce Indii Shiprze Saini odmówiono kolejnej wizy, mimo jej prośby o więcej czasu na uregulowanie spadku po zmarłym bracie. Jej obecna wiza z warunkiem 8503 wygasa 30 października, dlatego kobieta planuje wrócić do Indii, nie kończąc spraw, podaje ABC News Australia.

Uregulowanie spadku

Saini przyjechała do Australii w 2025 roku, aby opiekować się bratem, który od dawna chorował. 1 listopada 2025 roku zmarł on w wyniku krwotoku mózgowego. Jej brat był obywatelem Australii i mieszkał w Ballaracie, a Saini powierzono prowadzenie jego spraw.

Aby uregulować spadek, musi uzyskać akt zgonu i zezwolenie na przeprowadzenie postępowania spadkowego, sprzedać dom i rzeczy brata, wysłać majątek do Indii, otworzyć rachunek bankowy spadku, pokryć wydatki i podzielić pozostałe aktywa. Z powodu ograniczeń dotyczących pracy wynikających z warunków wizy Saini, jak powiedziała, była zmuszona utrzymywać się z pożyczki. Łączne koszty prowadzenia spraw i utrzymania oszacowała na ponad 40 000 dolarów.

Odmowa wydania wizy

W sierpniu 2026 roku Saini złożyła wniosek o kolejną wizę, dołączając pismo od prawnika, według którego uregulowanie spadku będzie wymagało co najmniej kolejnych sześciu miesięcy. Wniosek odrzucono, a warunek 8503 w jej obecnej wizie pozostawiono bez zmian.

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Według australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych posiadacze wiz z warunkiem 8503 co do zasady nie mogą składać w Australii wniosków o większość innych wiz bez zwolnienia z tego warunku. Aby je uzyskać, wnioskodawca musi udowodnić, że po przyznaniu wizy wystąpiły istotne i humanitarne okoliczności niezależne od niego, które znacząco zmieniły jego sytuację. Saini oświadczyła, że jej wniosek o zwolnienie z warunku z przyczyn humanitarnych został odrzucony. Resort poinformował, że ze względów poufności nie komentuje indywidualnych spraw.

Z powodu ograniczonego czasu Saini powiedziała, że przyjęła pierwszą ofertę kupna domu brata, choć chciała poczekać na korzystniejszą. Nie będzie też mogła uczestniczyć w nabożeństwie żałobnym w listopadzie, finalizacji sprzedaży nieruchomości ani załatwianiu świadczeń związanych z zatrudnieniem brata, w tym jego oszczędności emerytalnych.

Stanowisko prawnika

Akredytowany specjalista prawa migracyjnego Jordan Teo oświadczył, że w sprawach spadkowych potrzebna jest większa elastyczność. Jak powiedział, sprzedaż nieruchomości i zarządzanie spadkiem często zajmują znacznie więcej czasu, niż oczekują krewni. Jeżeli zwolnienie z warunku 8503 nie jest dostępne, osoba zazwyczaj musi opuścić Australię i ubiegać się o nową wizę z zagranicy, co może być kosztownym i długotrwałym procesem.

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