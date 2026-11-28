Australia i Chiny wprowadziły dwustronną umowę o współpracy logistycznej na Antarktydzie na sezon letni 2026–2027. Według South China Morning Post porozumienie przewiduje wzajemne wsparcie operacji, w tym w lotnictwie, transporcie naziemnym oraz udzielaniu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.

O umowie dowiedziano się z materiału informacyjnego na przesłuchania budżetowe w Senacie Australii, przygotowanego dla resortu środowiska. Dokument Australijska Korporacja Nadawcza uzyskała na podstawie przepisów o dostępie do informacji. Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu potwierdził, że umowa została już wprowadzona w życie.

Wzajemne wsparcie ekspedycji

Nowe porozumienie ma formę wzajemnej wymiany pomocy i odpowiada wcześniejszym umowom logistycznym między Canberrą a Pekinem, zawartym na sezony 2019–2020, 2023–2024 oraz 2024–2025. Australijski resort spraw zagranicznych oświadczył, że kraje mają długą historię współpracy w sprawach antarktycznych, a charakter współdziałania logistycznego zmienia się w zależności od sezonu.

Chiński lodołamacz Xuelong niedawno zawinął do Hobart, aby uzupełnić paliwo i załadować zapasy przed wypłynięciem na Antarktydę. Chiński Instytut Badań Polarnych informował również o rozmowach z delegacją, na czele której stał premier Tasmanii Jeremy Rockliff, dotyczących transportu lotniczego, zakwaterowania personelu, zaopatrzenia, usług portowych oraz zapewnienia sprzętu polarnego.

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Chińskie plany na Antarktydzie

W materiale dla australijskiego Senatu wspomniano również o rozszerzaniu obecności Chin na Antarktydzie, w tym o zamiarach utworzenia szóstej stacji badawczej na Ziemi Marii Byrd. Chińska agencja Xinhua podawała, że zadania 43. chińskiej ekspedycji antarktycznej obejmują wstępne badania terenu i mapowanie na potrzeby obiektów pomocniczych przyszłej stacji.

Chiny planują także zbudować na Ziemi Księżniczki Elżbiety, w pobliżu szczytu Mason, pas startowy na niebieskim lodzie o długości 4 tysięcy metrów i szerokości 60 metrów. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na sezon 2026–2027, a otwarcie — na antarktyczne lato 2029–2030. Pas ma przyjmować duże samoloty międzykontynentalne, w tym Airbus A330-200, z możliwością przewozu do 30 pasażerów i 15 ton ładunku na lot.

Australia oświadczyła, że oczekuje od wszystkich stron przestrzegania Traktatu antarktycznego i jego Protokołu o ochronie środowiska, w tym wymogów dotyczących demilitaryzacji, wolności badań naukowych, współpracy międzynarodowej, ochrony środowiska oraz zakazu wydobycia surowców mineralnych.

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