W Australii reprezentacja Australii wygrała losowanie przed pierwszym międzynarodowym meczem T20 przeciwko Anglii i wybrała grę w polu. Spotkanie zaplanowano na Melbourne Cricket Ground w Melbourne, informuje Sky Sports.

Pierwszy mecz formatu T20

W karcie meczu spotkanie wskazano jako pierwszy międzynarodowy mecz T20 w ramach tournée Anglii po Australii. Początek spotkania zaplanowano na 8:15, jednak źródło nie precyzuje strefy czasowej. Jako miejsce rozegrania meczu wskazano Melbourne Cricket Ground w Melbourne.

W momencie publikacji karty wyników łączny wynik nie był podany. Dane dotyczące występów pałkarzy i bowlerów, w tym liczby runów, piłek, wicketów i overów, również nie zostały uzupełnione.

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Obsada sędziowska

Sędziami boiskowymi meczu zostali wyznaczeni Sam Nogajski i Donovan Koch. Sędzią telewizyjnym będzie Shaun Haig, a sędzią rezerwowym — Phillip Gillespie.

Na stanowisko arbitra meczowego wyznaczono Javagala Srinatha. Dane te podano w karcie meczu Australii i Anglii w Sky Sports News.

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