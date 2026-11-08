Reprezentacja Australii pokonała Fidżi 30:14 w Sydney i awansowała do piątego z rzędu finału kobiecego Pucharu Świata w rugby league. W decydującym meczu Australijki zagrają z Nową Zelandią w przyszłą niedzielę w Brisbane. Początek spotkania zaplanowano na 05:10 czasu GMT.

Fidżi prowadziło 8:0

Debiutujące w Pucharze Świata zawodniczki Fidżi otworzyły wynik na Sydney Football Stadium. W 12. minucie Simaima Taufa naruszyła przepisy pod słupkami, po czym Fidżyjki wykorzystały rzut karny, zdobywając dwa punkty.

Cztery minuty później kapitan Serena Naitokatoka odebrała piłkę Jaime Chapman 10 metrów od pola punktowego Australii. Po akcji Luisa Yaranamaua zdobyła przyłożenie i je podwyższyła, zwiększając przewagę Fidżi do 8:0. Był to pierwszy przypadek od finału Pucharu Świata w 2013 roku, gdy rywalki Australii jako pierwsze zdobyły punkty w meczu przeciwko tej drużynie.

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Cztery przyłożenia Church

Australia wyrównała przed przerwą dzięki przyłożeniom Abbi Church i Tamiki Upton. Jocelyn Kelleher dwukrotnie nie trafiła z podwyższeń, dlatego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 8:8. Upton także wybiła niski kop Fidżi poza pole punktowe, który mógł dać rywalkom prowadzenie.

Po przerwie Australijki przejęły kontrolę nad grą. Church zdobyła jeszcze dwa przyłożenia, a Chapman również położyła piłkę na polu punktowym. Później Maria Paseka przyniosła Fidżi kolejne cztery punkty, jednak ostatnie słowo należało do Church: przechwyciła piłkę po kopnięciu Losany Lutu około 30 metrów od własnej linii i uciekła rywalkom.

Church zakończyła mecz z czterema przyłożeniami i zwiększyła swój dorobek w turnieju do siedmiu przyłożeń w czterech meczach, informuje BBC Sport. Australia będzie dążyć do zdobycia czwartego z rzędu tytułu mistrzyń świata.

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