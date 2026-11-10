W Australii oficjalnie ustalono tożsamość 11 wojskowych poległych w I wojnie światowej, których wcześniej upamiętniano jako nieznanych żołnierzy. Identyfikację przeprowadzono za pomocą badań historycznych, prac archeologicznych i analizy DNA, informuje ABC News.

Nazwiska poległych wojskowych

Wśród zidentyfikowanych są szeregowy Roy Hawkins, sierżant Charles Henry Nicolls, porucznik Howard Victor Morey, porucznik John Maher Lyons, porucznik Andrew Anderson, podporucznik James Albert McMichael oraz szeregowy Thomas Easton.

Ustalono również tożsamość kaprala Harry’ego Maitlanda Whytocka, szeregowca George’a Labana Lapsona, szeregowca Jamesa Campbella oraz starszego szeregowego Alexandra Josepha Jacka. W poszukiwaniach uczestniczyli krewni wojskowych, francuskie władze, niezależni badacze, australijski zespół wojskowy ds. nieodnalezionych ofiar wojny, Biuro Australijskich Grobów Wojennych oraz Komisja Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów.

Pochówek porucznika Andersona

Jednym z 11 wojskowych był porucznik Andrew Anderson z Bundaberg w Queensland. Zginął 20 września 1917 roku w wieku 23 lat podczas bitwy pod Menin Road niedaleko Ypres w Belgii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według badaczy towarzysze pochowali Andersona na polu bitwy w pobliżu Westhoek i oznaczyli grób drewnianym krzyżem. W marcu 1919 roku niemal w tym samym miejscu znaleziono szczątki nieznanego żołnierza i ponownie pochowano je na cmentarzu Hooge Crater.

W rejestrze pochówku widniała adnotacja „Anderson on shirt”, wskazująca, że na ubraniu żołnierza znajdowało się nazwisko Anderson. Jednak wówczas nie ustalono tożsamości poległego. W 2020 roku niezależna badaczka przekazała swoje ustalenia Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów oraz australijskiej grupie poszukiwawczej, które ustaliły dowodowy związek między Andersonem a pochowanym nieznanym żołnierzem.

Po 109 latach od śmierci nagrobek Andersona na cmentarzu Hooge Crater może zostać zastąpiony takim, który będzie nosił jego imię. Minister obrony Richard Marles powiedział, że identyfikacja ma osobiste znaczenie dla jego rodziny, ponieważ Anderson był jego stryjecznym dziadkiem. Minister ds. weteranów Matt Keogh zaznaczył, że ustalenie tożsamości wojskowych poległych we Francji i Belgii da odpowiedzi rodzinom, które przez pokolenia nie znały losu swoich bliskich.

Czytaj nas na