Australia ogłosiła nowy pakiet sankcji przeciwko trzem osobom i czterem podmiotom, które rząd wiąże z rozbudową osiedli i naruszeniami praw Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu. Sankcje zakazują obywatelom i firmom australijskim handlu z objętymi sankcjami osobami i strukturami oraz udzielania im wsparcia finansowego lub innego, informuje The Guardian.

Sankcje przeciwko firmie budowlanej

Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong oświadczyła, że po raz pierwszy australijskie sankcje zostały wymierzone w firmę budowlaną zaangażowaną w budowę osiedli. Jej nazwy nie podano w oświadczeniu rządowym.

Według Wong objęte sankcjami osoby i podmioty aktywnie uczestniczyły w planowaniu, koordynowaniu i tworzeniu nowych osiedli, w tym w zbieraniu funduszy, pozyskiwaniu wolontariuszy i wspieraniu osadników zamieszanych w przemoc.

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Koordynacja z Wielką Brytanią

Wong powiedziała, że Australia koordynowała sankcje ze Zjednoczonym Królestwem. Poinformowała również, że omówiła stanowisko Canberry z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gideonem Sa'arem.

Szefowa australijskiego MSZ oświadczyła, że szybka rozbudowa osiedli i przemoc ze strony osadników, zdaniem rządu, uniemożliwiają perspektywę utworzenia dwóch państw. Wspomniała o obszarze E1, gdzie w ostatnich tygodniach dochodziło do wyburzeń i przesiedleń Palestyńczyków, oraz podkreśliła, że izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Australijski rząd ostrzegł również lokalne firmy przed udziałem w przetargach na budowę nielegalnych osiedli. Naruszenie sankcji może skutkować dla osób fizycznych karą do 10 lat więzienia oraz grzywną do 910 tys. dolarów australijskich lub w wysokości trzykrotności wartości transakcji. Dla firm maksymalna grzywna wynosi 3,64 mln dolarów australijskich lub trzykrotność wartości transakcji.

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