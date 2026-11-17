Australia nałożyła sankcje za osiedla na Zachodnim Brzegu — The Guardian
Australia ogłosiła nowy pakiet sankcji przeciwko trzem osobom i czterem podmiotom, które rząd wiąże z rozbudową osiedli i naruszeniami praw Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu. Sankcje zakazują obywatelom i firmom australijskim handlu z objętymi sankcjami osobami i strukturami oraz udzielania im wsparcia finansowego lub innego, informuje The Guardian.
Sankcje przeciwko firmie budowlanej
Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong oświadczyła, że po raz pierwszy australijskie sankcje zostały wymierzone w firmę budowlaną zaangażowaną w budowę osiedli. Jej nazwy nie podano w oświadczeniu rządowym.
Według Wong objęte sankcjami osoby i podmioty aktywnie uczestniczyły w planowaniu, koordynowaniu i tworzeniu nowych osiedli, w tym w zbieraniu funduszy, pozyskiwaniu wolontariuszy i wspieraniu osadników zamieszanych w przemoc.
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Koordynacja z Wielką Brytanią
Wong powiedziała, że Australia koordynowała sankcje ze Zjednoczonym Królestwem. Poinformowała również, że omówiła stanowisko Canberry z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gideonem Sa'arem.
Szefowa australijskiego MSZ oświadczyła, że szybka rozbudowa osiedli i przemoc ze strony osadników, zdaniem rządu, uniemożliwiają perspektywę utworzenia dwóch państw. Wspomniała o obszarze E1, gdzie w ostatnich tygodniach dochodziło do wyburzeń i przesiedleń Palestyńczyków, oraz podkreśliła, że izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.
Australijski rząd ostrzegł również lokalne firmy przed udziałem w przetargach na budowę nielegalnych osiedli. Naruszenie sankcji może skutkować dla osób fizycznych karą do 10 lat więzienia oraz grzywną do 910 tys. dolarów australijskich lub w wysokości trzykrotności wartości transakcji. Dla firm maksymalna grzywna wynosi 3,64 mln dolarów australijskich lub trzykrotność wartości transakcji.