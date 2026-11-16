Australia wyraziła zaniepokojenie możliwymi gospodarczymi skutkami działań Chin na rynku rudy żelaza. Australijska minister zasobów Madeleine King oświadczyła, że działalność China Minerals Resources Group, która centralizuje zakupy rudy żelaza, może wpływać na ceny na korzyść chińskich producentów stali — poinformowała Channel NewsAsia.

Obawy rządu Australii

Jak powiedziała King, Chiny są największym odbiorcą australijskiej rudy żelaza, dlatego działania największego nabywcy, mające na celu obniżenie cen na własną korzyść, budzą zaniepokojenie rządu. Wyjaśniła, że może to wpłynąć na dochody budżetowe Australii, i nazwała manipulowanie handlem szkodliwym dla kraju.

Minister poinformowała, że omawia sytuację z australijskimi producentami rudy żelaza. Oświadczyła również, że China Minerals Resources Group miała podobno próbować blokować sprzedaż australijskich producentów podczas negocjacji kontraktowych. Zdaniem King taka działalność jest sprzeczna z międzynarodowymi zasadami handlu. Ambasada Chin nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Rola rudy żelaza w australijskim eksporcie

Australia jest największym na świecie producentem rudy żelaza. W ubiegłym roku kraj wyeksportował 944 mln ton tego surowca, a trzy czwarte dostaw skierowano do Chin na potrzeby produkcji stali.

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China Minerals Resources Group utworzono w 2022 roku w celu centralizacji zakupów. W prognozie australijskiego ministerstwa przemysłu, opublikowanej w ubiegłym miesiącu, wskazano, że rosnący wpływ tej struktury może oznaczać zmianę struktury rynku i wpłynąć na negocjacje dotyczące cen rudy.

Spółki górnicze BHP i Rio Tinto niedawno zawarły umowy z China Minerals Resources Group. Jednocześnie Fortescue poinformowała inwestorów, że jej sprzedaż była o 3,9 mln ton niższa z powodu niezakończonych negocjacji z chińską strukturą. Firma ostrzegła, że jej działalność może ucierpieć, jeśli negocjacje nie zostaną zakończone do grudnia.

Australijski rząd prognozuje, że wartość eksportu rudy żelaza w przyszłym roku wyniesie 107 mld dolarów australijskich, czyli o 10% mniej niż wcześniej.

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