Australia nie uwzględniła 39-letniego spinnera Nathana Lyona w składzie na czteromeczową serię testową z Nową Zelandią. Zamiast niego selekcjonerzy powołali spinnera z Australii Zachodniej, Corey’ego Rocchicciolego, który nie zadebiutował jeszcze w krykiecie testowym, poinformował Channel NewsAsia.

Wyjaśnienie selekcjonerów

Przewodniczący komisji selekcyjnej George Bailey oświadczył, że w ostatnich meczach Lyon nie miał z piłką takiego wpływu na grę, jakiego oczekiwała drużyna. Jednocześnie podkreślił wyjątkowy dorobek krykiecisty i zaznaczył, że jego doświadczenie, wiedza i umiejętności mogą być przydatne reprezentacji w przyszłości.

Lyon zajmuje drugie miejsce wśród Australijczyków pod względem liczby wicketów zdobytych w meczach testowych. Więcej ma tylko Shane Warne. Jego pominięcie w składzie stawia pod znakiem zapytania dalsze perspektywy off-spinnera na poziomie międzynarodowym.

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Skład na serię

Do 13-osobowej kadry dołączył także debiutujący batter Jack Clayton. Selekcjonerzy poinformowali, że dodadzą jeszcze jednego krykiecistę po szóstej rundzie turnieju Sheffield Shield.

W składzie Australii znaleźli się Pat Cummins, Scott Boland, Alex Carey, Jack Clayton, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Michael Neser, Matt Renshaw, Corey Rocchiccioli, Steve Smith i Mitchell Starc. Pierwszy test tej serii odbędzie się 9 grudnia w Perth.

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