W Australii backpackerzy, którzy chcą pozostać w kraju dłużej niż rok w ramach programu wiz working holiday, będą musieli wziąć udział w losowaniu. Wcześniej po 88 dniach pracy w regionach lub na obszarach wiejskich w pierwszym roku mieli gwarancję otrzymania wizy na drugi rok. Liczba wiz na drugi rok zostanie zmniejszona z 57 tys. do 45 tys., a na trzeci rok — z 31 tys. do 5 tys.

Mniej zachęt do pracy w regionach

Irlandzka podróżniczka Megan Morris, która spędza w Australii trzeci rok, powiedziała ABC News Australia, że system losowania zmniejszy motywację cudzoziemców do podejmowania ciężkiej pracy w regionach. Jak stwierdziła, warunki w niektórych poprzednich miejscach pracy były złe: pracownicy mogli nie mieć dostępu do bieżącej wody w toalecie, pomieszczenia na posiłki ani cienia podczas przerwy.

Backpackerka z Chile Catalina Quiroga powiedziała, że bez gwarantowanej możliwości pozostania w kraju praca w regionach traci sens. Argentyńczyk Javier Rodriguez, który zbierał cebulę, pakował produkty i zajmował się pracami ogrodniczymi, również nazwał przedłużenie wizy główną zachętą do pracy w gorących małych miastach zamiast spędzania czasu w Sydney, Melbourne lub na Gold Coast.

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Zależność rolników od pracowników sezonowych

Producent czereśni Tom Eastlake z Young w Nowej Południowej Walii stwierdził, że backpackerzy są niezbędni podczas sześciotygodniowych wiosennych zbiorów przed Bożym Narodzeniem. Według niego, jeśli w wyznaczonym terminie zbiorów zabraknie pracowników, plony nie zostaną zebrane. Nazwał potencjalną utratę takiej siły roboczej katastrofalną dla branży ogrodniczej, która już odczuwa presję związaną z kosztami paliwa i nawozów.

Winiarz Darren De Bortoli z Griffith poinformował, że podczas trzymiesięcznego sezonu, który rozpoczyna się w styczniu, backpackerzy stanowią 85% jego personelu. Australijski Departament Spraw Wewnętrznych oświadczył, że będzie współpracował z sektorami rolnictwa, turystyki i hotelarstwa przy wdrażaniu zmian. Resort zaznaczył, że liczba uczestników programu jest na historycznie wysokim poziomie, a reformy mają regulować popyt, zapewnić sprawiedliwszy podział wiz i wspierać długoterminową stabilność programu.

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