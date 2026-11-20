Reprezentacja Australii pokonała Argentynę 2:0 w inauguracyjnym meczu fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata do lat 17 w Katarze. Australijczycy wrócili na ten turniej po raz pierwszy od siedmiu lat.

Jak podaje The Guardian, kluczową rolę w zwycięstwie odegrał skrzydłowy Sydney Akeal Akon. W 60. minucie po jego rajdzie prawą flanką i strzale piłka rykoszetem od Alvaro Guicha wpadła do bramki — odnotowano samobójcze trafienie. Jedenaście minut później Akon zdobył drugą bramkę, mijając bramkarza po podaniu Emmetta Shawa.

Przewaga Argentyny nie przyniosła goli

Argentyńska drużyna miała piłkę przez około dwie trzecie czasu i oddała 22 strzały, podczas gdy Australijczycy wykonali 31 wybić. Bramkarz Australii Charlie Wilson-Papps, który jest w strukturach Brighton & Hove Albion, zaliczył około sześciu interwencji i zachował czyste konto.

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W doliczonym czasie gry Argentyna została osłabiona: rezerwowy Benjamin Vallejos został wyrzucony z boiska za brutalny faul. Po meczu Akon stwierdził, że zespół jest pewny swoich możliwości. Najbliższym rywalem Australii w grupie C będzie Dania, która w pierwszym meczu przegrała z Mozambikiem 0:4.

Akon grał już w reprezentacji U23

17-letni Akon wcześniej zadebiutował w reprezentacji Australii U23. Przed turniejem Sydney początkowo nie chciało zwolnić piłkarza na mistrzostwa świata ze względu na kampanię w męskiej A-League, jednak później zmieniło decyzję.

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