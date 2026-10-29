W Australii 63-letni Christopher Morley spędzi jeszcze pięć miesięcy w więzieniu po tym, jak podczas kłótni na kempingu Oasis Caravan Park w Virginii niedaleko Darwin najechał samochodem na swoją ówczesną partnerkę. Kobieta doznała licznych złamań czaszki i twarzy, krwotoków do mózgu oraz spędziła kilka miesięcy w szpitalu.

Jak informuje ABC News Australia, Sąd Najwyższy Terytorium Północnego skazał Morleya na dwa lata i trzy miesiące więzienia. Wykonanie kary zawieszono po dziewięciu miesiącach, zaliczając okres jego pobytu w areszcie. Uwzględniając ponad cztery miesiące spędzone w areszcie, mężczyźnie pozostało do odbycia pięć miesięcy.

Okoliczności potrącenia

Sąd usłyszał, że Morley i jego partnerka pili alkohol na kempingu, po czym doszło między nimi do słownej sprzeczki. Gdy mężczyzna próbował odjechać swoim Range Roverem Discovery, kobieta stanęła przed pojazdem i położyła ręce na jego przedniej części.

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Według sędziego Stephena Southwooda Morley ruszył, popchnął kobietę samochodem, przez co straciła równowagę i upadła pod przednią stronę pasażera pojazdu. Następnie przejechał około 10 metrów, zanim się zatrzymał.

Wyrok i wcześniejsze naruszenia

Morley natychmiast zadzwonił po pomoc ratunkową, jednak, jak zaznaczył sędzia, później przekazał policji fałszywe informacje. Twierdził, że kobieta sama rzuciła się pod samochód, a także utrzymywał, że jechał z prędkością 5 km/h, choć faktyczna prędkość była bliższa 10 km/h. Sąd usłyszał również, że wideorejestrator samochodowy działał, mimo odmiennych twierdzeń Morleya.

Mężczyzna przyznał się do niebezpiecznej jazdy, naruszenia sądowego nakazu dotyczącego przemocy domowej oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. We krwi stwierdzono u niego poziom alkoholu przekraczający dopuszczalną normę 0,45, a test wykazał również obecność benzodiazepin, amfetamin i jeszcze jednej substancji. Sąd ukarał Morleya grzywną w wysokości 194 dolarów i zakazał mu prowadzenia pojazdów przez sześć miesięcy.

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