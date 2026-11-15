Australijska reprezentacja kobiet w rugby league pokonała Nową Zelandię 34:10 w finale Pucharu Świata w Brisbane w Australii i po raz czwarty z rzędu zdobyła trofeum. Decydująca była pierwsza połowa meczu na stadionie Suncorp, w której Australijki zdobyły sześć przyłożeń i schodziły na przerwę, prowadząc 34:6.

Jak podaje The Guardian, skrzydłowa Jaime Chapman skompletowała hat-tricka jeszcze przed przerwą. Zwiększyła swój dorobek w turnieju do 13 przyłożeń, ustanawiając rekord Pucharu Świata pod względem liczby przyłożeń zdobytych przez jedną zawodniczkę.

Szybki start Australii

Australijska drużyna prowadziła 12:0 już w siódmej minucie, a w 20. minucie jej przewaga wzrosła do 24:0. Chapman zdobyła pierwsze przyłożenie w drugiej minucie po stracie piłki przez Nowozelandkę Alexis Tauaneai. Przed przerwą przyłożenia zdobyły także Shaili Bent, Jessica Sergis i Tamika Upton.

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Przewaga przed przerwą

Reprezentacja Nowej Zelandii odpowiedziała przyłożeniem Shannon Mato po podaniu Ashleigh Quinlan. Następnie Chapman przejęła wolną piłkę, przedarła się na około 70 metrów i skompletowała trzecie przyłożenie. Przed przerwą Upton zdobyła kolejne przyłożenie, ustalając wynik na 34:6.

Przed finałem Nowa Zelandia nie pokonała Australii od trzech lat, a Australijki wygrały 13 z poprzednich 14 meczów z reprezentacją Nowej Zelandii. W drugiej połowie drużyny popełniały wiele błędów, a końcowy wynik pozostał 34:10.

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