Australijska sieć domów towarowych David Jones, która na początku listopada przeszła pod dobrowolny zarząd zewnętrzny, jest winna wierzycielom ponad 400 mln dolarów. Na pierwszym spotkaniu wierzycieli administratorzy McGrathNicol poinformowali, że firma jest winna dostawcom około 180 mln dolarów, a pracownikom 11 mln dolarów, pisze The Guardian.

Długi wobec dostawców i pracowników

W spotkaniu uczestniczyło około 500 wierzycieli 188-letniej sieci handlowej. Kolejne około 33 mln dolarów stanowi wartość niewykorzystanych kart podarunkowych, które posiadają klienci. Detalista nadal przyjmuje te karty jako formę płatności.

Firma ma także znaczne zobowiązania wobec wierzycieli zabezpieczonych, w tym wobec swojego głównego finansującego Hilco. Według zaktualizowanych danych ujawnionych wierzycielom David Jones odnotowała w ubiegłym roku stratę netto w wysokości 228 mln dolarów, a w pierwszych czterech miesiącach nowego roku finansowego, przed przejściem pod zarząd zewnętrzny, straciła kolejne 69 mln dolarów.

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Zamykanie sklepów

David Jones przeszła pod dobrowolny zarząd zewnętrzny na początku listopada po kilku latach wysokich strat, przez które firma zaczęła zalegać z płatnościami za czynsz i rozliczeniami z dostawcami. Trudności finansowe i straty wizerunkowe wpłynęły także na zdolność sieci do zaopatrzenia sklepów w towary przed świątecznym okresem handlowym.

Do końca roku firma planuje zamknąć połowę z 38 domów towarowych, co doprowadzi do masowych zwolnień. FTI Consulting prowadzi operacyjne zarządzanie biznesem, podczas gdy McGrathNicol poszukuje nabywcy lub nowego finansowania dla sieci.

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