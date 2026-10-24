W Australii organizacja charytatywna Who Gives a Cluck planuje w tym roku uratować około 1700 kur niosek z przemysłowej fermy klatkowej. Założycielka organizacji Julie O’Shea powiedziała ABC News, że od 2017 roku jej zespół uratował przed ubojem niemal 13 tysięcy ptaków.

Odbiór kur z fermy

Podczas jednego z weekendów przekazywania kur do nowych domów wolontariusze odebrali 247 ptaków z nieujawnionej fermy klatkowej. Znajduje się ona w stanie Queensland, w pobliżu granicy z Nową Południową Walią. O’Shea powiedziała, że od około siedmiu lat ma porozumienie z farmerem i płaci 2 dolary australijskie za każdą kurę.

Specjalnie wyposażona przyczepa przewiozła ptaki do stodoły w Mullumbimby, gdzie zostały zbadane przed przekazaniem nowym opiekunom. Wolontariusze sprawdzają skrzydła, nogi, oczy i gardło, a także oznaki powszechnych chorób. Jedenaście kur z tej partii nie przeszło badania: zostaną przewiezione do szpitala dla kur w Brisbane albo pozostaną w lokalnym schronisku pod opieką wolontariuszy.

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Schronisko i przekazywanie do nowych domów

W „kurzej wiosce” organizacji w Mullumbimby mieszka około 100 kur. Są tam oddzielne pomieszczenia dla chorych ptaków oraz sekcja dla kur w wieku powyżej czterech i pół roku. Część mieszkańców schroniska nie jest przekazywana nowym opiekunom, ponieważ już się ze sobą zaprzyjaźniła.

Organizacja działa dzięki wolontariuszom, darowiznom i opłatom za przekazanie ptaków do nowych domów. Organizuje osiem sobót adopcyjnych rocznie — od Sunshine Coast po Grafton. Według O’Shea kury przemysłowe są zazwyczaj poddawane ubojowi w wieku około 18 miesięcy, gdy ich nieśność spada.

Według założycielki Who Gives a Cluck jaja od kur klatkowych stanowią około 40% wszystkich jaj spożywanych co roku przez Australijczyków. Według ABC News Australia produkcja jaj klatkowych miała zostać zakazana w kraju do 2036 roku, jednak władze stanu Wiktoria ogłosiły roczne odroczenie — do 2037 roku — z powodu wybuchu ptasiej grypy H5N1.

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