Naukowcy z University of New South Wales w Sydney w Australii przeanalizowali 149 badań z udziałem ponad 71 tysięcy osób i wykryli związek między używaniem konopi a wcześniejszym pierwszym epizodem psychozy. Średnio u osób używających konopi psychoza występowała około 2,5 roku wcześniej niż u tych, którzy ich nie używali, informuje ScienceDaily.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Biological Psychiatry. Psychoza to stan związany z zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości; jej objawami mogą być halucynacje, urojenia oraz zaburzenia myślenia lub zachowania. Taki stan może występować w schizofrenii i innych zaburzeniach psychicznych.

Różnica rosła wraz z wiekiem

Autorzy metaanalizy porównali wiek wystąpienia pierwszego epizodu psychozy w różnych badaniach. W pracach, w których średni wiek początku psychozy wynosił od 20 do 24 lat, osoby używające konopi doświadczały pierwszego epizodu około 1,6 roku wcześniej niż osoby, które ich nie używały.

W badaniach, w których średni wiek początku psychozy wynosił od 25 do 29 lat, różnica sięgała 4,43 roku. Największą rozbieżność odnotowano w pracach, w których psychoza zaczynała się średnio w wieku 30 lat lub później: wśród osób używających konopi występowała ona średnio o 6,3 roku wcześniej.

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Główny badacz, psychiatra i profesor School of Clinical Medicine UNSW, Matthew Large, zasugerował, że taki wzorzec może wskazywać na skumulowany wpływ długotrwałego używania konopi. Jednocześnie w grupach nastolatków autorzy nie wykryli statystycznie istotnej różnicy w wieku pierwszej psychozy między osobami używającymi konopi a tymi, które ich nie używały. Jak podkreślili, nie oznacza to braku ryzyka dla nastolatków, ponieważ psychoza rzadko występuje przed połową okresu nastoletniego.

Badanie nie dowodzi związku przyczynowego

Naukowcy podkreślili, że ich analiza opierała się na badaniach obserwacyjnych, dlatego nie może ustalić, że to właśnie konopie bezpośrednio wywołują psychozę lub przyspieszają jej początek. Większość uwzględnionych prac przeprowadzono po 2011 roku w Europie, Ameryce Północnej i Australii; znaczna część dotyczyła osób z rozpoznaniem schizofrenii.

Badacze wezwali do dalszego badania długotrwałego wpływu konopi, w szczególności wśród osób starszych, a także do ujednolicenia sposobów oceny ich używania. Zwrócili również uwagę na produkty o wysokim stężeniu tetrahydrokannabinolu, w tym produkty spożywcze z konopiami, oraz podkreślili potrzebę dalszego zbadania związanych z nimi ryzyk psychiatrycznych.

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