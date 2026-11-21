Australijscy neonaziści i inne skrajnie prawicowe grupy zebrały setki tysięcy dolarów za pośrednictwem globalnej platformy crowdfundingowej GiveSendGo. Jak informuje The Guardian, platforma była krytykowana za rzekome ułatwianie finansowania nienawiści i ekstremizmu.

Środki dla skrajnej prawicy

Spośród 68 australijskich zbiórek na stronie partia White Australia zajmuje czwarte miejsce pod względem kwoty darowizn. Zebrała około 200 tys. dolarów na batalię prawną przed Sądem Najwyższym w sprawie uchylenia zakazu wprowadzonego po uznaniu partii za grupę szerzącą nienawiść.

Na szóstym miejscu znajduje się fundusz obrony prawnej neonazisty Thomasa Sewella, który zebrał niemal 110 tys. dolarów. W październiku Sewell przyznał się do udziału w brutalnych zamieszkach. Według gazety w 2025 roku on i inne osoby rzekomo wtargnęli do obozowiska Camp Sovereignty po marszu przeciw imigracji; rannych zostało pięć osób.

Polityka platformy i krytyka

GiveSendGo powstało po tym, jak GoFundMe zaczęło ograniczać działalność grup szerzących nienawiść. Platforma twierdzi, że dąży do szerzenia „nadziei Jezusa” poprzez crowdfunding i do „opowiadania się za wolnością”. Jednocześnie większość zbiórek w serwisie dotyczy zwykłych potrzeb, w tym procedur medycznych, pogrzebów, ochrony zagrożonych gatunków lub projektów twórczych.

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W 2022 roku Centrum ds. Ekstremizmu amerykańskiej Ligi Przeciw Zniesławieniu zidentyfikowało na GiveSendGo 230 kampanii prowadzonych przez ekstremistów lub zbierających środki dla nich i ich spraw. Według szacunków centrum w latach 2016–2022 platformy crowdfundingowe pozyskały ponad 6 mln dolarów na kampanie ekstremistyczne, przy czym na GiveSendGo przypadło ponad 86,5% tej kwoty.

Przedstawiciel GiveSendGo oświadczył, że serwis nie popiera rasizmu, dyskryminacji, mowy nienawiści ani przemocy. Jak powiedział, platforma zakazuje zbiórek, które promują lub gloryfikują przemoc, są przeznaczone na nielegalną działalność lub wprowadzają darczyńców w błąd, a kampanie naruszające zasady mogą być moderowane lub usuwane.

Matt Wade, starszy wykładowca na Uniwersytecie La Trobe, który bada relacje między platformami crowdfundingowymi a ruchami ekstremistycznymi, uważa, że polityka GiveSendGo i sposób jej stosowania mają poważne konsekwencje. Jego zdaniem przedstawianie serwisu jako obrońcy wolności słowa uczyniło z niego bezpieczną platformę dla inicjatyw zwolenników supremacji białej rasy i neonazistów.

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