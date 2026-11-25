W Tokio w Japonii rynki walutowe w środę oczekiwały na nowe dane z USA dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego, podczas gdy dolar australijski umocnił się po publikacji październikowych danych o inflacji wyższych od prognoz. Australijska waluta wzrosła o 0,29% wobec dolara amerykańskiego, do 0,6657 dolara amerykańskiego, poinformował Channel NewsAsia.

Dolar amerykański wstrzymał wzrost

Indeks dolara, który śledzi amerykańską walutę wobec sześciu innych walut, pozostawał niemal bez zmian na poziomie 103,85 po spadku o 0,44% w poprzedniej sesji. Euro potaniało o 0,03%, do 1,0961 dolara.

Jen japoński stracił 0,03% i był notowany na poziomie 159,28 za dolara, a funt szterling osłabił się o 0,05%, do 1,3106 dolara. Starszy strateg walutowy National Australia Bank Rodrigo Catril zauważył, że listopad był bardzo silnym miesiącem dla dolara amerykańskiego, a obecna dynamika jest raczej konsolidacją na rynku walutowym.

Oczekiwania dotyczące danych z USA

Uwaga inwestorów była skupiona na drugim szacunku PKB USA za trzeci kwartał oraz indeksie wydatków na konsumpcję osobistą, wskaźniku inflacji, któremu Rezerwa Federalna poświęca szczególną uwagę. Rynek oczekiwał, że indeks ten wzrósł w październiku o 0,3% po wzroście o 0,5% miesiąc wcześniej, a gospodarka USA w trzecim kwartale wzrosła o 3,5% w ujęciu rocznym.

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Kontrakty futures na stopę Fed, według narzędzia CME Group FedWatch, oceniały prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu na 97%, a prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki w styczniu na 66%.

Presja inflacyjna w Japonii i Australii

W Japonii kluczowy wskaźnik inflacji w sektorze usług wzrósł w październiku o 4,2% rok do roku, do najwyższego poziomu od 36 lat. Dane wskazują na szerszą presję cenową i wzmacniają argumenty za możliwą rychłą podwyżką stóp przez Bank Japonii.

W Australii ceny konsumpcyjne wzrosły w październiku silniej, niż oczekiwały rynki. Wysoki poziom inflacji bazowej wskazywał, dlaczego stopa referencyjna została w tym roku podniesiona pięć razy. Tymczasem dolar nowozelandzki spadł o 0,09%, do 0,5477 dolara amerykańskiego. Bitcoin potaniał o 0,52%, do 59 507,77 dolara, a ether o 0,54%, do 1 669,73 dolara.

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