Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) rozważa możliwe działania egzekucyjne i regulacyjne po zbadaniu skarg dotyczących czterech największych firm audytorskich — KPMG, PwC, Deloitte i EY. Jak informuje Cyprus Mail, 35 z 558 rozpatrzonych skarg dotyczyło przeprowadzania audytów ustawowych lub możliwego niewłaściwego wykorzystania poufnych informacji klientów.

Najczęstsze skargi dotyczyły pracy audytorskiej, która mogła zostać sfałszowana, niedokładnie udokumentowana lub wykonana bez wystarczających dowodów. W części zgłoszeń wskazywano, że pracownikom rzekomo nakazywano ignorować, ukrywać lub nie przekazywać do rozpatrzenia problemów wykrytych podczas audytów. Pojawiły się również skargi na niewłaściwe badanie takich spraw po ich eskalacji.

Kontrola skarg w Wielkiej Czwórce

ASIC poinformowała, że wśród zgłoszeń znalazły się twierdzenia dotyczące wykorzystywania i rozpowszechniania poufnych danych klientów audytów ustawowych, w tym podczas procedur przetargowych. Część skarg zawierała poważne podejrzenia niewłaściwych działań, które są obecnie rozpatrywane pod kątem możliwego zastosowania środków egzekucyjnych — zaznaczył regulator.

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Kontrolę ogłoszono w lipcu. Przewidywała ona przekazanie przez firmy wewnętrznych dokumentów datowanych od lipca 2023 roku. W ciągu trzech lat cztery firmy zarejestrowały 3215 wewnętrznych skarg.

Krytyka wewnętrznych dochodzeń

Regulator skrytykował również podejście firm do wewnętrznego rozpatrywania zgłoszeń. Według wniosku ASIC część spraw oceniano jako konflikty pracownicze, a nie jako problemy z jakością audytu. Większość firm, według komisji, na początku kontroli działała opieszale i formalistycznie: nie przekazywały dokumentów albo je redagowały, powoływały się na ich ochronę prawną i nie dotrzymywały wyznaczonych terminów.

PwC oświadczyło, że analizuje raport ASIC i uważa jakość audytu za najwyższy priorytet. KPMG, Deloitte i EY nie przekazały natychmiastowych komentarzy w odpowiedzi na zapytania. Komisarz ASIC Kate O’Rourke powiedziała, że ujawnione problemy wzmacniają argumenty za licencjonowaniem firm audytorskich, a także za rozszerzeniem uprawnień egzekucyjnych i dyscyplinarnych.

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