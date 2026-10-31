Dziesięcioletni uczeń Rhys ze szkoły Koonibba Aboriginal School znalazł na wybrzeżu w pobliżu Fowlers Bay w Australii Południowej wcześniej nieudokumentowany kopalny ślad megafauny. Jak informuje ABC News Australia, odcisk najprawdopodobniej należał do Procoptodona, wymarłego kangura krótkopyskiego.

Największe osobniki Procoptodona osiągały 2,7 metra wysokości i ważyły około 240 kilogramów. Zwierzęta te wymarły co najmniej 15 tysięcy lat temu.

Ślady na wybrzeżu

W edukacyjnych wyjazdach poświęconych megafaunie uczestniczyło 21 uczniów szkoły. W pobliżu Fowlers Bay uczniowie dokumentowali i nanosili na schematy odciski zachowane w utwardzonych warstwach piasku.

Paleontolog Aaron Camens wyjaśnił, że w tej okolicy można zobaczyć ślady skoków dużych kangurów, okrągłe odciski, które mogły pozostawić diprotodony, a także trójpalczaste ślady dużych ptaków. Jak powiedział, warunki pogodowe i erozja mogą zarówno niszczyć takie znaleziska, jak i odsłaniać nowe: w niektórych latach ślady zasypuje piasek, a burze mogą ponownie je odsłonić.

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Camens uważa, że odciski prawdopodobnie powstały podczas ostatniego okresu międzylodowcowego, około 120–130 tysięcy lat temu.

Nauka i wiedza kulturowa

Program edukacyjny obejmował również wyjazd do pasma Flindersa, gdzie uczniowie zobaczyli petroglify Yura Mulka. Przedstawiciel ludu Adnyamathanha Christian Coulthard opowiedział uczniom o przedstawieniach megafauny i kontaktach jego przodków z tymi zwierzętami.

Według dyrektora szkoły Marka Prince'a uczniowie połączyli pracę z książkami i materiałami wideo, badania terenowe oraz ćwiczenia matematyczne. Używali kwadratów do mapowania odcisków, a analiza ciągów śladów może w przyszłości pomóc ocenić prędkość poruszania się zwierząt. Dwoje uczniów wybrano również do zaprezentowania projektu na Aboriginal STEM Congress w Adelajdzie w sierpniu 2026 roku.

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