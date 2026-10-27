W Australii 52-letni Dion Ashley Paulsen, który wcześniej pracował w systemie edukacji stanu Queensland, został oskarżony o szereg dawnych przestępstw seksualnych przeciwko dziecku. Według ABC News, zarzuty dotyczą domniemanych czynów wobec nastoletniego chłopca w okresie od 2007 do 2010 roku.

Lista zarzutów

Paulsenowi zarzucono dwa przypadki nieprzyzwoitego traktowania dziecka, a także po jednym przypadku nielegalnej sodomii i zabrania dziecka w niemoralnym celu. Osobno postawiono mu zarzut naruszenia nakazu udzielenia informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do danych przechowywanych w formie elektronicznej.

Mężczyzna stanął wcześniej w tym miesiącu przed sądem magistrackim w Toowoombie i pozostaje w areszcie. Kolejne posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć w sądzie okręgowym w Toowoombie w grudniu.

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Apel policji

Policja poinformowała, że w latach 2007–2010 Paulsen pracował w placówkach edukacyjnych w Toowoombie, dolinie Lockyer i Townsville. Detektywi zaapelowali do osób, które mogą mieć informacje o jego domniemanym zachowaniu, o kontakt z organami ścigania.

Departament Edukacji Queenslandu oświadczył, że były pracownik nie jest już zatrudniony w resorcie. Poinformowano również o dostępnym wsparciu dla uczniów i pracowników, którzy go potrzebują, oraz doradzono rodzicom i opiekunom, aby omawiali swoje obawy z dyrektorem szkoły.

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