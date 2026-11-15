Reprezentacja Austrii pokonała Irlandię 1:0 w meczu grupy B3 Ligi Narodów na Raiffeisen Arenie w Linzu. Jedynego gola pod koniec spotkania strzelił Saša Kalajdžić, informuje Sky Sports. Ten wynik zagwarantował austriackiej drużynie awans do Ligi A niezależnie od rezultatów końcowych meczów grupowych.

Decydujący gol Kalajdžicia

Reprezentacja Irlandii miała w meczu okazje, jednak nie zdołała ich wykorzystać. Kalajdžić był jedynym piłkarzem, który wykorzystał swoją szansę, otwierając wynik pod koniec drugiej połowy. Jego gol zapewnił Austrii minimalne zwycięstwo.

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Pozycja Irlandii w grupie

Przed ostatnim meczem u siebie z Kosowem irlandzka drużyna zajmuje trzecie miejsce w grupie. Ma o jeden punkt mniej niż Kosowo, które będzie jej rywalem w następnym spotkaniu. Mecz odbędzie się we wtorek na stadionie Aviva.

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