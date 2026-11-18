W Wiedniu badają możliwość pozbawienia byłej minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl austriackiego obywatelstwa. informuje Der Spiegel.

Oświadczenie Kneissl i postępowanie w Wiedniu

Kneissl, która obecnie mieszka w Rosji, oświadczyła na konferencji w Moskwie, że austriackie władze wszczęły procedurę prawną w celu pozbawienia jej obywatelstwa. Według rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej TASS państwa-agresora Rosji, powiedziała, że w takim przypadku mogłaby stać się bezpaństwowcem. Jeśli jej obywatelstwo zostanie ostatecznie odebrane, Kneissl zamierza ubiegać się o dokument podróży ONZ.

Wiosną liberalna partia NEOS złożyła wniosek o pozbawienie Kneissl austriackiego obywatelstwa. Upoważniona jednostka administracji miejskiej Wiednia rozpatruje tę sprawę, poinformował przedstawiciel instytucji austriacką agencję APA.

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Możliwe podstawy prawne

Według publikacji Kneissl może stracić obywatelstwo, jeśli zostanie wobec niej zastosowany paragraf 33, część 1 austriackiej ustawy o obywatelstwie. Przepis przewiduje taką możliwość, jeśli dana osoba pozostaje na służbie obcego państwa i swoim zachowaniem znacząco szkodzi interesom lub reputacji republiki.

Kneissl kierowała austriackim MSZ w latach 2017–2019 i opowiadała się za bliższymi relacjami z Rosją. W 2018 roku zaprosiła rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na swój ślub, gdzie wspólnie tańczyli. Później Kneissl pracowała dla rosyjskiego państwowego propagandowego kanału telewizyjnego RT oraz państwowej spółki naftowej Rosnieft. W 2023 roku przeprowadziła się do Rosji, aby kierować prokremlowskim centrum analitycznym „Gorki” w Petersburgu.

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