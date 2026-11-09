W Austrii od 1 grudnia 2026 roku zostanie zakończona sprzedaż winiet w formie naklejek na przednią szybę samochodu. Do przejazdu autostradami i drogami ekspresowymi będzie można kupić wyłącznie winietę cyfrową, przypisaną do numeru rejestracyjnego pojazdu, informuje RMF24.

Winieta będzie przypisana do numeru rejestracyjnego auta

Nowe zasady będą dotyczyć zarówno winiet rocznych, jak i krótkoterminowych — jednodniowych, 10-dniowych oraz dwumiesięcznych. Podczas zakupu kierowca będzie musiał podać numer rejestracyjny samochodu, po czym płatność zostanie zarejestrowana w bazie danych operatora autostrad Asfinag.

Winiety cyfrowe będzie można kupić w sklepie internetowym Asfinag, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na stacjach paliw, w klubach samochodowych oraz punktach poboru opłat. Winiety roczne i dwumiesięczne kupione przez internet zaczną obowiązywać nie wcześniej niż 18. dnia po zakupie. W przypadku winiet jednodniowych i 10-dniowych nie przewidziano takiego okresu oczekiwania.

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Ceny na 2027 rok

Roczna winieta na 2027 rok do końca grudnia 2026 roku będzie kosztować 106,80 euro. Od 1 stycznia 2027 roku jej cena wzrośnie o 2% — do 108,90 euro. Będzie ważna od 1 grudnia 2026 roku do 31 stycznia 2028 roku.

Roczna winieta-naklejka na 2026 rok pozostanie ważna do 31 stycznia 2027 roku. Po tej dacie na austriackich autostradach i drogach ekspresowych będą obowiązywać wyłącznie winiety cyfrowe. Według danych Asfinag ponad trzy czwarte kierowców już wybiera cyfrowy format płatności.

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