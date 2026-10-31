W Lagos w Nigerii pasażerowie szybkich autobusów BRT na drodze Ikorodu w piątek i sobotę przez wiele godzin stali w korkach, ponieważ pasy przeznaczone dla transportu publicznego zostały zajęte przez prywatne i komercyjne samochody. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Pasażerowie, którzy przed wejściem do autobusów czekali w kolejkach na terminalach, również utknęli w ruchu drogowym. Reporter publikacji wsiadł do autobusu BRT na terminalu Ikorodu około 11:00 w piątek i jechał do Fadeyi, jednak do rejonu Palmgrove dotarł dopiero około 14:00.

Korki na korytarzu Ikorodu

Duże natężenie ruchu obserwowano na odcinku od Agric przez Owode, Ogolonto i M12 w kierunku Ketu. Prywatne i komercyjne samochody poruszały się korytarzem BRT i utrudniały przejazd autobusom. Część pasażerów, którzy wyjechali z terminalu Ikorodu około 10:15, o 11:24 nadal znajdowała się w pobliżu Ogolonto.

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W sobotę sytuacja się pogorszyła: oba pasy na korytarzu Ikorodu były zatłoczone, więc autobusy BRT nie mogły swobodnie się poruszać. Publikacja poinformowała również, że widziała funkcjonariuszy policji z jednostki Owutu, którzy pomagali prywatnym kierowcom uzyskać dostęp do pasa BRT. W okresie obserwacji na miejscu nie było widocznych pracowników Zarządu Ruchu Drogowego Stanu Lagos, którzy kontrolowaliby przestrzeganie ograniczeń.

Zasady korzystania z pasa

Zarząd Transportu Obszaru Metropolitalnego Lagos, LAMATA, wcześniej przypomniał, że korytarz jest przeznaczony dla wyznaczonych autobusów BRT oraz innych pojazdów, którym agencja udzieliła zezwolenia. Prywatne samochody, część pojazdów wojskowych i paramilitarnych, a także autobusy władz lokalnych nie mogą z niego korzystać.

Wyjątek przewidziano dla wozów strażackich i karetek pogotowia, gdy reagują na sytuacje nadzwyczajne. LAMATA oświadczyła, że naruszycielom mogą grozić grzywny, konfiskata pojazdu i inne sankcje na mocy prawa Lagos. Rzecznik agencji Kolawole Ojelabi poinformował, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozmieszczono zespół kontrolny kierowany przez specjalnego doradcę gubernatora ds. transportu.

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