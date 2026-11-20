W Kalifornii w USA GM Energy i WeaveGrid uruchamiają pilotażowy projekt vehicle-to-grid, który umożliwi wybranym klientom spółki energetycznej Southern California Edison przekazywanie energii elektrycznej z akumulatorów ich pojazdów elektrycznych z powrotem do sieci. Uczestnicy będą mogli otrzymywać płatności podczas wydarzeń związanych z reakcją na zapotrzebowanie, gdy system energetyczny potrzebuje dodatkowej mocy, podaje Electrek.

Rekompensata za sprzęt

Za pośrednictwem Kalifornijskiej Komisji Energetycznej klienci spełniający warunki programu Emergency Load Reduction Program spółki Southern California Edison mogą ubiegać się o rekompensatę do 8 tys. dolarów na system GM Energy V2H do zasilania domu z samochodu. Kolejne do 8 099 dolarów przewidziano na kwalifikowane koszty instalacji, w tym podłączenie systemu do sieci elektroenergetycznej.

GM zaznaczyło, że uczestnicy projektu staną się pierwszymi w Kalifornii kierowcami pojazdów elektrycznych tej firmy, którzy będą mogli przekazywać energię elektryczną z samochodu do domu. Właściciele samochodów elektrycznych Chevrolet, GMC i Cadillac będą również mogli korzystać z zarządzania zużyciem zależnego od pory dnia, aby korzystać z niższych taryf. Wysokość oszczędności lub płatności będzie zależeć od planu taryfowego, zużycia energii elektrycznej i udziału w wydarzeniach związanych z reakcją na zapotrzebowanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ładowanie dwukierunkowe

Obecny system zasilania awaryjnego GM wykorzystuje ścienny inwerter, który przekształca prąd stały z akumulatora pojazdu elektrycznego w prąd przemienny używany w domu i sieci elektroenergetycznej. Przy dwukierunkowym ładowaniu prądem przemiennym tę funkcję może wykonywać pokładowy inwerter samochodu. GM uważa, że może to uprościć sprzęt instalowany w garażu i obniżyć koszty montażu.

GM dołącza także do północnoamerykańskiej grupy roboczej CharIN ds. technologii AC V2G. Pracuje ona nad ujednoliceniem standardów technicznych, certyfikacji sprzętu i wymagań spółek energetycznych dotyczących zatwierdzania takich systemów. Pilotaż w Południowej Kalifornii ma umożliwić GM i jego partnerom ocenę procesu dla kierowców — od złożenia wniosku i instalacji sprzętu po uzgodnienie ze spółką energetyczną i przekazywanie energii elektrycznej do sieci.

Czytaj nas na