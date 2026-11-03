Na przedmieściach Woodville w zachodniej części Adelajdy w Australii samochód, cofając, przebił ścianę supermarketu Woodville IGA. Właściciel sklepu Mark Shirripa w chwili wypadku sprawdzał towar w alejce, do której wjechał samochód, i ledwo uniknął obrażeń.

Regały i towar rozleciały się po alejce

Służby ratunkowe wezwano do supermarketu przy Port Road około godziny 13:30 w niedzielę. Według Shirripy samochód szybko cofał, uderzył w ścianę i rozrzucił po alejce regały oraz opakowania z towarem.

Kamery monitoringu w sklepie zarejestrowały moment zderzenia w alejce ze snackami i wyrobami cukierniczymi. Właściciela zbadali na miejscu ratownicy medyczni, a kierująca pojazdem i jej pasażer nie odnieśli obrażeń, podaje ABC News.

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Kierująca została ukarana mandatem

Policja Australii Południowej poinformowała, że 31-letnia kierująca została ukarana mandatem za cofanie na odległość większą, niż było to konieczne. Shirripa nazwał siebie bardzo szczęśliwym człowiekiem.

Jak powiedział, jego żona i ojciec, którzy przebywali w innej części sklepu, usłyszeli głośny huk i pobiegli na miejsce wypadku. Właściciel poinformował także, że naprawa uszkodzonej części budynku potrwa kilka tygodni. Supermarket rozpoczął działalność zaledwie miesiąc temu.

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