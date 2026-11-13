W Pakistanie firmy montujące samochody nie mogą otrzymać kopii nowej polityki motoryzacyjnej na lata 2026–2031, ogłoszonej w ubiegłym tygodniu. Przewodniczący Pakistańskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (PAMA) Raziur Rehman poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Przemysłu z prośbą o udostępnienie dokumentu, jednak nie zdołał go otrzymać, pisze Dawn.

Według Rehmana dokument może zostać opublikowany po zakończeniu wszystkich uzgodnień. Nazwał niezrozumiałą tajność władz wokół tej polityki. Przedstawiciel PAMA oświadczył również, że niepewność szkodzi branży: zapasy pojazdów się gromadzą, a kupujący odkładają decyzje o zakupie samochodów.

Zmiany po konsultacjach

Rehman zaznaczył, że Ministerstwo Przemysłu i pakistańska Rada Rozwoju Inżynieryjnego ostatni raz prowadziły konsultacje z przedstawicielami branży w czerwcu. Od tego czasu projekt polityki, jak powiedział, przeszedł istotne zmiany.

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PAMA wskazała jako kolejny problem sektora rosnący import używanych samochodów mimo obowiązujących ograniczeń, a także obowiązkowe wymogi eksportowe. Rehman uważa, że wysokie koszty produkcji hamują eksport. Wśród przeszkód wymienił także sytuację bezpieczeństwa, przez którą kupującym trudno jest odwiedzać kraj, oraz brak umów o wolnym handlu z dużymi importerami samochodów.

Sprzedaż samochodów rośnie

Mimo trudności sprzedaż samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, pickupów i SUV-ów osiągnęła w październiku 24 418 sztuk. To o 41% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 62% więcej niż we wrześniu. W pierwszych czterech miesiącach roku fiskalnego 2026–2027 sprzedano 74 898 takich pojazdów.

Atlas Honda sprzedała w październiku rekordowe 173 152 motocykle. Sprzedaż Pakistan Suzuki Motor Company wzrosła do 15 921 samochodów — o 115% rok do roku i o 227% miesiąc do miesiąca. Hyundai Nishat Motors sprzedała 1 202 samochody, w tym 379 niedawno wprowadzonych Palisade.

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