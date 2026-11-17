Brytyjski producent samochodów Bentley rozdzielił wszystkie dostępne limity produkcyjne na 2027 rok dla swojego pierwszego samochodu elektrycznego — crossovera Torcal. Klienci składający zamówienia teraz będą musieli czekać na auto do 2028 roku, informuje Motor1.

Dyrektor generalny Bentleya Frank-Steffen Walliser potwierdził w rozmowie z Automotive News, że produkcja Torcala rozpocznie się w pierwszej połowie 2027 roku. Firma nie ujawnia planowanej wielkości pierwszej partii produkcyjnej. Według Wallisera Bentley jest zadowolony z reakcji klientów i obecnej sytuacji dotyczącej zamówień.

Nowy model poniżej Bentaygi

Torcal jest pozycjonowany poniżej większego crossovera Bentayga, co ma uczynić markę bardziej dostępną dla nowych nabywców. Elektryczny crossover zbudowano na platformie Premium Platform Electric koncernu Volkswagen Group i jest on spokrewniony z w pełni elektrycznym Porsche Cayenne.

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W USA podstawowa wersja Torcala kosztuje od 222 495 dolarów, podczas gdy cena Bentaygi zaczyna się od 231 150 dolarów. Cena Torcala S zaczyna się od 262 695 dolarów, a First Edition — od 300 995 dolarów. Według Wallisera mocniejsza wersja S stała się dotychczas najpopularniejszym wyborem wśród pierwszych klientów. Zaznaczył również, że model przyciąga młodszych klientów oraz osoby, które wcześniej nie posiadały Bentleya.

Zamówienia na niemal 400 tys. dolarów

Część klientów znacząco podnosi wartość samochodów dzięki indywidualnemu wyposażeniu. Walliser przekazał, że firma obserwuje konfiguracje o wartości przekraczającej 300 tys. funtów szterlingów, czyli około 396 tys. dolarów. Bazowa cena Torcala w Wielkiej Brytanii wynosi 173 300 funtów, czyli około 228 tys. dolarów.

Bentley zainwestował 463 mln dolarów w modernizację zakładu w Crewe na potrzeby produkcji Torcala. Jednocześnie nowy elektryczny crossover nie ma zastąpić Bentaygi: firma planuje zachować w swojej gamie pojazdy z silnikami spalinowymi i hybrydy plug-in. Globalne dostawy Bentleya w okresie do końca września spadły o 17,5% — do 5 970 samochodów.

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