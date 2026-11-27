Producent samochodów BYD zaprezentował na salonie motoryzacyjnym w Kantonie flagowy samochód wielozadaniowy Whale z gamy Ocean. Sprzedaż modelu zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku, informuje Electrek.

Dwa układy napędowe

Whale będzie oferowany w wersjach z hybrydowym układem napędowym typu plug-in oraz w pełni elektrycznym. Obie odmiany mają otrzymać akumulatory Blade Battery 2.0. Dla hybrydy plug-in deklarowany jest zasięg do 400 km wyłącznie na napędzie elektrycznym według cyklu CLTC, a dla wersji elektrycznej — ponad 900 km na jednym ładowaniu.

Według Electrek technologia Flash Charging umożliwi naładowanie wersji elektrycznej od 10% do 70% w pięć minut. Ładowanie od 10% do 97% ma trwać dziewięć minut, a przy temperaturze −30 °C — 12 minut.

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Wymiary i wyposażenie

BYD Whale ma 5270 mm długości, 1996 mm szerokości i 1815 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3130 mm. Minivan otrzymał odświeżony design Ocean z płynnymi liniami nadwozia i dwupoziomowym grillem.

Na dachu pojazdu umieszczono lidar, a sam model ma otrzymać najnowszy system wspomagania kierowcy BYD. Producent nie ujawnił jeszcze szczegółowej specyfikacji minivana. Oczekuje się, że cena wyjściowa Whale wyniesie około 300 tys. juanów, czyli około 45 tys. dolarów.

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