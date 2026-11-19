BYD wypuściło w Chinach seryjnego SUV-a Fang Cheng Bao Tai 9, którego topowa wersja jest wyposażona w kierownicę składającą się do deski rozdzielczej. Samochód w tej konfiguracji kosztuje 329 900 juanów, czyli około 49 tys. dolarów. Jak informuje Electrek, BYD nazywa Tai 9 pierwszym samochodem z taką kierownicą, który klienci mogą zamówić.

Kierownica składa się w 10 sekund

System działa dzięki technologii steer-by-wire: kierownica nie ma mechanicznego połączenia z przednimi kołami i pełni funkcję urządzenia do wprowadzania poleceń. Obraca się o 180 stopni na ukrytym zawiasie i w około 10 sekund opuszcza się do schowka w desce rozdzielczej, zamykanego pokrywą. W miejscu kierownicy rozkłada się stolik, a poduszka powietrzna pozostaje na zewnątrz.

Kierownicę można złożyć wyłącznie w zaparkowanym samochodzie. Fotel kierowcy odchyla się do 165 stopni, a Fang Cheng Bao podaje, że po złożeniu kierownicy 80% strefy kierowcy staje się dostępne do użytku. Według marki mechanizm zaprojektowano na 80 tys. cykli pracy.

W rozłożonej pozycji jest to kierownica w kształcie litery D z pełnym wieńcem i fizycznymi przyciskami. Dyrektor generalny Fang Cheng Bao, Xiong Tianbo, powiedział podczas prezentacji, że producenci dyskutowali o składanych kierownicach od 2016 roku, lecz nie wprowadzili ich do masowej produkcji. Według niego BYD wykorzystało do przesuwania kierownicy ten sam typ silnika, który rozwija dla robotów humanoidalnych.

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Specyfikacja Tai 9

Fang Cheng Bao Tai 9 ma długość 5270 mm, rozstaw osi 3130 mm i sześć miejsc w układzie 2+2+2. Jest to pierwszy model na nowej hybrydowej platformie BYD DMS. Układ napędowy składa się z 1,5-litrowego silnika turbo oraz przedniego i tylnego silnika elektrycznego, a jego łączna moc wynosi 400 kW, czyli 536 KM.

SUV przyspiesza do 100 km/h w 4,8 sekundy. Akumulator Blade drugiej generacji o pojemności 66,48 kWh zapewnia 310 km zasięgu w trybie elektrycznym według cyklu WLTC. Standardowe wyposażenie obejmuje skrętną tylną oś, LiDAR oraz system wspomagania kierowcy BYD God's Eye B. Tai 9 jest oferowany w trzech wersjach w cenie od 279 900 do 329 900 juanów, jednak składana kierownica jest dostępna wyłącznie w najdroższej.

1 lipca 2026 roku w Chinach wszedł w życie nowy standard systemów kierowniczych, który zniósł wymóg mechanicznego połączenia między kierownicą a kołami pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących redundancji i bezpiecznej awarii systemu.

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