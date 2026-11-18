Producent samochodów Chrysler planuje 19 listopada 2026 roku zaprezentować na salonie samochodowym w Los Angeles pakiet stylistyczny Copperline oraz nową wersję wnętrza Ski Grey dla minivana Pacifica roku modelowego 2027. Informuje o tym Motor1.

Miedziane akcenty dla dwóch wersji wyposażenia

Pakiet Copperline będzie dostępny wyłącznie dla wersji Limited i Pinnacle. Obejmuje 20-calowe koła o miedzianym odcieniu, miedziane nakładki lusterek, elementy wykończenia nadwozia i emblematy, a także przednie i tylne panele nadwozia z akcentami. Relingi Stow ’n Place oraz listwy otworów okiennych w ramach pakietu będą czarne.

Pakiet będzie można połączyć z kolorami nadwozia Bright White, Diamond Black, Olive Green, Ember lub Glass Grey. Wersja Limited otrzyma czarną skórę Nappa z miedzianymi przeszyciami Sol Stopper. Wersja Pinnacle będzie miała skórę Nappa w kolorze Blue Agave z perforacją w parkietowy wzór i takimi samymi przeszyciami. Obie wersje wyposażenia otrzymają także ramki ze stopu miedzi oraz czarne pasy bezpieczeństwa z miedzianymi akcentami.

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Cena pakietu Copperline wyniesie 1995 dolarów dla Pacifica Limited i 995 dolarów dla Pinnacle. Pakiet ma trafić do dealerów na początku 2027 roku wraz z innymi wersjami Pacifica nowego roku modelowego.

Nowe jasne wnętrze

Jaśniejsza wersja wykończenia wnętrza Ski Grey będzie oferowana dla wersji Select i Limited bez pakietu S Appearance Package, a także dla Pinnacle. Będzie można ją zamówić z każdym dostępnym kolorem nadwozia Pacifica. Dla Select i Limited opcja będzie kosztować 295 dolarów, a dla Pinnacle będzie bezpłatna.

Wraz z wprowadzeniem Ski Grey Chrysler zaoferuje dla Pacifica osiem kombinacji kolorów i materiałów wnętrza. W zależności od wersji wyposażenia kupujący będą mogli wybrać skórę Nappa lub syntetyczną skórę Caprice w kolorze czarnym, jasnoszarym Ski Grey lub niebiesko-zielonym Blue Agave.

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