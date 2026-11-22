Ferrari pokazało 296 Challenge Stradale — drogowy samochód sportowy, rozwijany równolegle z wyścigowym 296 Challenge Evo do monomarkowego cyklu Ferrari Challenge. Samochód nie ma układu hybrydowego: wyposażono go w 3,0-litrowy podwójnie turbodoładowany silnik V6 o mocy 670 KM. Według Motor1, Ferrari nazywa nowość modelem seryjnym mającym najbliższy związek z samochodem wyczynowym.

Silnik i osiągi

Silnik rozwija 740 Nm momentu obrotowego przy 6250 obr./min i ma ogranicznik obrotów ustawiony na 8500 obr./min. Współpracuje z ośmiobiegową skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem. Podczas intensywnej jazdy przekładnia stosuje algorytm zmiany biegów z 296 Challenge, a zmiana przełożenia trwa około 170 milisekund.

Według deklaracji Ferrari, 296 Challenge Stradale przyspiesza do 60 mil na godzinę w 2,8 sekundy, do 124 mil na godzinę w 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 186 mil na godzinę. Na torze testowym Ferrari we Fiorano model pokonuje okrążenie w 1 minutę i 18,5 sekundy.

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Masa i aerodynamika

Masa sucha samochodu z opcjonalnym wyposażeniem wynosi 2932 funty, czyli około 1330 kg. Jednym z czynników obniżenia masy była rezygnacja z akumulatora i silnika elektrycznego. W konstrukcji szeroko wykorzystano także włókno węglowe: wykonano z niego elementy maski, tylne skrzydło, panele drzwiowe i stelaże foteli.

Ferrari deklaruje, że siła docisku modelu przy prędkości 155 mil na godzinę sięga 1360 funtów — o 72% więcej niż w 296 GTB. Stałe tylne skrzydło, stworzone na podstawie skrzydła wyścigowego 296 Challenge Evo, generuje 595 funtów siły docisku. Samochód otrzymał również hamulce węglowo-ceramiczne, półaktywne amortyzatory oraz system predykcyjnej kontroli trakcji skalibrowany do użytku torowego.

Deklarowana cena początkowa Ferrari 296 Challenge Stradale wynosi około 307 tys. dolarów. Wyścigowy 296 Challenge Evo będzie startował w Ferrari Challenge od 2027 roku.

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