Ford rozpoczął produkcję litowo-żelazowo-fosforanowych ogniw akumulatorowych w zakładzie BlueOval Battery Park w stanie Michigan w USA. Pierwsze ogniwa są dostarczane do fabryki Louisville Assembly Plant w stanie Kentucky, gdzie zostaną wykorzystane do prototypów elektrycznego pickupa Fathom. Informuje o tym Electrek.

Akumulatory bez niklu i kobaltu

Fathom będzie pierwszym pojazdem Forda na platformie Universal Electric Vehicle. Firma wybrała technologię litowo-żelazowo-fosforanową, ponieważ takie akumulatory nie zawierają niklu ani kobaltu, co pomaga obniżyć koszty. Wiceprezes Forda ds. projektów zaawansowanego rozwoju Alan Clarke oświadczył, że technologia LFP pozwala uzyskać więcej z akumulatora bez zwiększania jego masy ani liczby ogniw.

Ford wykorzystuje w zakładzie w Michigan licencjonowaną technologię oraz doświadczenie produkcyjne producenta akumulatorów CATL. Firma oświadczyła, że stanie się pierwszą w USA, która będzie dostarczać akumulatory LFP do masowych zastosowań motoryzacyjnych.

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Dla Fathoma Ford wybrał ogniwa pryzmatyczne, które można zintegrować bezpośrednio z podwoziem, obniżając koszty konstrukcyjne. Według firmy linie montażowe zakładu są w stanie produkować 40 ogniw na minutę. Do wykrywania wad w czasie rzeczywistym stosowane są narzędzia rozpoznawania obrazu oparte na sztucznej inteligencji.

Przedsprzedaż zostanie otwarta w 2027 roku

Testy produkcyjne już trwają, a Ford planuje uruchomić w 2027 roku fabrykę pakietów akumulatorowych w Michigan — przed terminem. Przedsprzedaż Fathoma ma zostać otwarta na początku 2027 roku; cena początkowa wersji o standardowym zasięgu wyniesie 28 350 dolarów.

Dyrektor generalny Forda Jim Farley poinformował wcześniej, że premiera Fathoma jest zaplanowana na czwarty kwartał 2027 roku. Ford twierdzi, że pickup będzie miał więcej miejsca w kabinie niż Toyota RAV4, a także otrzyma Apple CarPlay, Android Auto, kompatybilność z systemem BlueCruise, ładowanie dwukierunkowe oraz port NACS. Firma nie ujawniła jeszcze specyfikacji akumulatora ani zasięgu modelu.

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