Genesis zaprezentował hybrydowe wersje sedana G80 i crossovera GV80. Nowe modele otrzymały wspólny hybrydowy układ napędowy, a ich deklarowany zasięg przekracza 500 mil. Informuje o tym Motor1.

Silnik turbo i dwa silniki elektryczne

Oba samochody wyposażono w 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik turbo i dwa silniki elektryczne. Układ napędowy współpracuje z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów i rozwija 347 koni mechanicznych oraz 391 funtostóp momentu obrotowego.

Wartość momentu obrotowego odpowiada parametrom dostępnego dla tych modeli 3,5-litrowego turbodoładowanego V6. Hybrydowe G80 i GV80 stały się pierwszymi modelami Genesis w tym segmencie.

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Producent deklaruje, że efektywność paliwowa G80 Hybrid wzrosła o 30% w porównaniu z wersją benzynową, a GV80 Hybrid — o 24%.

Akumulator z chłodzeniem cieczą

Nowe G80 i GV80 stały się pierwszymi samochodami Hyundai Motor Group wykorzystującymi akumulator z chłodzeniem cieczą. Według Genesis taki system poprawia efektywność cieplną i kontrolę temperatury akumulatora oraz umożliwia aktywniejsze wykorzystanie jego dostępnej mocy.

Dla modeli będą oferowane wykończenie pikowaną skórą Nappa, dekoracyjne wstawki z czarnego jesionu oraz system audio Bang & Olufsen. Ceny hybrydowych G80 i GV80 nie zostały jeszcze ogłoszone. Firma planuje przekazać więcej informacji bliżej rozpoczęcia produkcji modeli, zaplanowanego na początek przyszłego roku.

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