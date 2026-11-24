Producent samochodów Ineos planuje rozpocząć w USA w 2028 roku produkcję SUV-a Grenadier oraz pickupa Quartermaster. Rynek amerykański odpowiada za około 70% globalnej sprzedaży Grenadiera, informuje Motor1.

Lokalizacja fabryki jest jeszcze wybierana

Ineos sporządził już krótką listę możliwych lokalizacji dla zakładu i liczy na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie miejsca w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Firma nie poinformowała jeszcze, gdzie dokładnie będą produkowane samochody, jaka będzie wartość inwestycji ani czy modele montowane w USA będą różnić się od tych obecnie wytwarzanych w Europie.

Dyrektor generalna Ineos Automotive Lynn Calder nazwała te plany jednym z najważniejszych momentów w historii działu motoryzacyjnego. Według niej Grenadier zyskał już uznanie amerykańskich nabywców, a polityka USA stworzyła atrakcyjne warunki dla rozwoju biznesu.

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Negocjacje w sprawie fabryki we Francji

Plany produkcji w USA pojawiły się w czasie wyłącznych negocjacji Ineos dotyczących możliwej sprzedaży chińskiemu producentowi samochodów BYD swojej fabryki we Francji. W zakładzie tym obecnie produkowane są Grenadier i Quartermaster.

Jeśli transakcja zostanie zawarta, Ineos planuje kontynuować produkcję obu modeli we Francji w średnim okresie. Firma nie ogłaszała zmian w obecnej organizacji produkcji, a uruchomienie zakładu w USA może rozszerzyć jej obecność produkcyjną na największym rynku dla Grenadiera.

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