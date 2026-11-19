Producent samochodów Kia planuje w 2027 roku zaprezentować nowy elektryczny samochód segmentu B, który może stać się najtańszym modelem marki. Według Teda Lee, wiceprezesa wykonawczego i szefa globalnych operacji Kia, cena początkowa samochodu może wynosić od 20 do 22 tys. euro, bez uwzględnienia państwowych subsydiów. Odpowiada to około 22–24 tys. dolarów.

Jak informuje Electrek, Kia i Hyundai wspólnie opracowują specjalną platformę elektryczną dla dwóch modeli podstawowych. Według danych Auto Express, na które powołuje się publikacja, samochody te mogą otrzymać nazwy Kia EV1 i Hyundai IONIQ 1.

Konkurencja w przystępnym segmencie

Oczekuje się, że przyszły model Kia będzie konkurować z budżetowymi samochodami elektrycznymi, w tym z Renault Twingo, którego cena początkowa wynosi około 20 tys. euro. Obecnie najtańszym elektrycznym modelem Kia na rynkach europejskich jest EV2: w Niemczech jego cena zaczyna się od 26 600 euro.

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Lee zapewnił, że niższa cena nie będzie oznaczać kompromisów w zakresie jakości, designu ani wyposażenia. Według Auto Express przyszły samochód elektryczny może mieć bardziej sportową i mniej kanciastą sylwetkę niż crossover EV2, a w jego stylistyce mogą zostać wykorzystane niektóre cechy koncepcji Kia Vision Meta Turismo.

Oprogramowanie i produkcja

Nowy hatchback segmentu B ma stać się pierwszym samochodem definiowanym programowo marki Kia. Firma planuje zakończyć jego rozwój do końca 2027 roku. Model może wykorzystywać architekturę Hyundai CODA, system multimedialny Pleos Connect oraz wbudowaną sztuczną inteligencję Gleo AI.

Kia informowała, że jej samochód elektryczny definiowany programowo otrzyma system wsparcia kierowcy poziomu 2+ do jazdy po autostradach. W 2029 roku firma planuje rozszerzyć jego możliwości do poziomu 2++ do użytku w miastach. Model jest przeznaczony przede wszystkim dla Europy i, według publikacji, może być produkowany wraz z Kia EV2 w fabryce firmy na Słowacji. Oczekuje się również, że nie będzie bazować na benzynowym samochodzie miejskim Picanto.

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