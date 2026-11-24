Amerykański producent samochodów Lucid wraz z Uberem i twórcą technologii autonomicznych Nuro rozpoczął testy elektrycznych crossoverów Gravity bez kierowcy-operatora w rejonie zatoki San Francisco. Uruchomienie płatnej usługi przewozu pasażerów w tym regionie zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku.

Jak informuje InsideEVs, od stycznia ponad 100 samochodów Gravity testowano na drogach publicznych w San Francisco i Houston. Wcześniej w każdym z nich na miejscu kierowcy znajdował się operator, który kontrolował działanie systemu. Obecny etap jest pierwszym, w którym pojazdy te są testowane bez człowieka-operatora na pokładzie.

Pierwsze obszary testów

Na początkowym etapie bezzałogowe Gravity będą testowane na drogach w Palo Alto, Mountain View, Los Altos i Sunnyvale w Kalifornii. Lucid poinformował, że w przyszłym roku rozszerzy obszar testów w rejonie zatoki San Francisco.

W testach bez operatora uczestniczy ponad 100 crossoverów. Otrzymały one zaktualizowane komponenty sprzętowe i programowe w porównaniu z samochodami z poprzedniego etapu testów. Pojazdy są wyposażone w autonomiczne urządzenia Nuro.

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Uruchomienie przez Uber

Po planowanym uruchomieniu komercyjnym pasażerowie będą mogli zamawiać robotaksówki Lucid Gravity przez aplikację Uber. Jeśli start odbędzie się zgodnie z planem, Lucid, Uber i Nuro dołączą do Tesli, Waymo i Zoox, które oferują płatne bezzałogowe przejazdy w USA.

Lucid podaje, że Gravity ma zasięg do 450 mil na jednym ładowaniu i obsługuje ładowanie z mocą do 400 kW. Według firmy samochód może w 11 minut zwiększyć zasięg o maksymalnie 200 mil. Jednocześnie Lucid nie ujawnił ceny wersji Gravity przeznaczonej dla robotaksówek ani nie podał, jak autonomiczne wyposażenie wpływa na jej zasięg i efektywność.

Podstawowa pasażerska wersja Lucid Gravity, bez autonomicznego wyposażenia i oprogramowania, kosztuje od 81 750 dolarów. Firma planuje również stworzyć robotaksówkę na przyszłej platformie średniej wielkości, ale nie sprecyzowała, jaki dokładnie będzie to model.

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