Producent samochodów McLaren złożył pozew przeciwko konstruktorowi Gordonowi Murrayowi w związku z projektem samochodu Gordon Murray Automotive S1. Firma uważa, że model ten narusza prawa własności intelektualnej McLarena związane z projektem McLarena F1, informuje Motor1.

Zarzuty dotyczące projektu S1

GMA S1 zaprezentowano podczas tegorocznego Monterey Car Week. Model ma pewne cechy podobne do McLarena F1, w tym układ kabiny z trzema siedzeniami w jednym rzędzie. Murray wcześniej kierował pracami nad projektem F1 i stworzył jego początkowe szkice.

Przedstawiciel McLarena oświadczył, że firma uważa za swój obowiązek ochronę integralności dziedzictwa tego modelu — nie tylko dla marki, ale także dla właścicieli, kolekcjonerów i entuzjastów, którzy cenią jego autentyczność.

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Stanowisko Gordon Murray Automotive

W Gordon Murray Automotive uważają pozew za bezpodstawny i zamierzają go zaskarżyć w sądzie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Gordon Murray dołączył do McLarena w 1987 roku jako dyrektor techniczny działu F1, a w 1991 roku przeszedł do McLaren Cars. Pracował w firmie do 2004 roku. Gordon Murray Automotive rozpoczęła działalność w 2017 roku.

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