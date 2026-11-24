W Niemczech producent samochodów Porsche potwierdził debiut w pełni elektrycznego samochodu sportowego 718 Boxster w pierwszym kwartale 2027 roku. Jak podaje Electrek, firma pokazała już wstępne zdjęcia dwudrzwiowego modelu. Produkcję elektrycznego Boxstera planuje się uruchomić w głównej fabryce Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen.

Nowa architektura i rozkład masy

Dla elektrycznego 718 Boxstera Porsche opracowało architekturę E-Core, która ma zapewnić niższe umiejscowienie siedzeń i optymalny rozkład masy. Akumulator 800-woltowy umieszczono bezpośrednio za siedzeniami — w miejscu, w którym w samochodach z silnikiem spalinowym zwykle montowany jest silnik.

Według Porsche na przednią oś samochodu elektrycznego przypada 40% masy, a na tylną — 60%. Wskaźnik ten odpowiada rozkładowi masy w tradycyjnych samochodach sportowych z silnikiem umieszczonym centralnie. Firma oświadczyła również, że dzięki lekkiej konstrukcji całkowita masa elektrycznego Boxstera będzie odpowiadać masie obecnych Porsche 911 Cabriolet z hybrydowym układem napędowym T-Hybrid.

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Osiągi i wyposażenie

Porsche nazwało elektrycznego Boxstera najmocniejszym modelem rodziny 718, ale nie ujawniło jeszcze konkretnej mocy. Według firmy topowa wersja będzie mogła przyspieszać od 0 do 100 km/h w mniej niż trzy sekundy i osiągać prędkość maksymalną ponad 250 km/h.

Wszystkie wersje elektrycznego Boxstera będą miały napęd na tylne koła i system E-Shift. Będzie on imitował zmianę biegów oraz dźwięk siedmiobiegowej skrzyni PDK. Gdy ten tryb będzie wyłączony, łopatkami przy kierownicy będzie można wybrać jeden z trzech poziomów rekuperacji. Model otrzyma także elementy podwozia z Porsche 911, w tym układ kierowniczy oparty na systemie 911 Carrera GTS oraz skrętną tylną oś, która po raz pierwszy zostanie zaoferowana dla 718 Boxstera.

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