Porsche wspólnie z brytyjskim producentem miniaturowych samochodów Hedley Studios stworzyło Porsche 550 J — elektryczną 80-procentową replikę wyścigowego Porsche 550 Spyder. Publiczny debiut modelu zaplanowano na 21–22 listopada podczas festiwalu Icons of Porsche w Dubaju w ZEA, poświęconego 75. rocznicy motorsportu Porsche, donosi Electrek.

Elektryczny samochód dla dwojga

Porsche 550 J powstało na bazie oryginalnego 550 Spydera — pierwszego specjalnie zaprojektowanego wyścigowego samochodu sportowego Porsche, który zadebiutował w 1953 roku. Pomimo zmniejszonych wymiarów samochód ma dwa miejsca dla dorosłych. Jego masa wynosi 350 kg dzięki rurowej stalowej ramie i ręcznie formowanemu nadwoziu z karbonu.

Wersja podstawowa jest wyposażona w silnik elektryczny o mocy 8 kW, czyli 11 KM, oraz system 48-woltowy. Może osiągnąć do 65 km/h i przejechać do 50 km bez ładowania. Opcjonalny pakiet RS zwiększa moc do 16 kW, czyli 21 KM, prędkość maksymalną do 80 km/h, a zasięg do 80 km dzięki dodatkowym akumulatorom.

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Szczegóły i limitowana seria

Pakiet RS obejmuje także perforowane hamulce tarczowe i regulowane zawieszenie. Samochód otrzymał hamulce Brembo, zawieszenie Bilstein, opony Continental oraz kierownicę Nardi z drewnianym wieńcem. We wnętrzu zachowano klasyczny układ deski rozdzielczej z trzema wskaźnikami: wskaźnik paliwa zastąpiono wskaźnikiem poziomu naładowania baterii, a dźwignia ssania pełni funkcję przełącznika trybów jazdy. Port ładowania ukryto pod chromowaną klapką wlewu paliwa.

Projekt rozwijano przez sześć lat we współpracy z Porsche; Hedley Studios uzyskało dostęp do oryginalnych rysunków, materiałów archiwalnych i historycznych samochodów z muzeum firmy. Powstanie tylko 250 egzemplarzy Porsche 550 J. Kupujący będą mogli wybrać historyczne wyścigowe malowanie lub indywidualny kolor. Ceny zaczynają się od 69 500 funtów szterlingów bez podatków i dodatkowych opcji, a dostawy mają ruszyć wiosną 2027 roku.

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